Néstor Jiménez y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 10

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, se lanzó en críticas por la decisión del Partido Acción Nacional (PAN) de poner fin a su alianza y aseveró que “salen a lloriquear” al echar la culpa al tricolor de las derrotas electorales que tuvieron en coalición. Sostuvo que no es momento de “dirigencias cobardes”.

La “ruptura” se formalizó el sábado, luego de que en su acto de relanzamiento, el blanquiazul dio por concluida su política de alianzas.

Consultado en ayer en el Senado, Alito Moreno indicó que su partido se mantendrá como promotor de coaliciones para competir contra Morena, pero recalcó que “lo que no se puede permitir es que hoy quieran utilizar un discurso para decir que no irían con el PRI para lavarse la cara”.

Tras asegurar que “quien le ensució la cara al PAN, quien los señaló de corruptos, cínicos y cobardes” fue Morena, reprochó que “ahora resulta que, en lugar de aguantar, tener carácter como ha hecho el PRI”, en el PAN “ahora salen a lloriquear diciendo que le quieren echar la culpa al PRI”. Defendió que las candidaturas de 2024 para la Presidencia de la República y para la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México fueron propuestas del blanquiazul.

Al afirmar que “éste es el momento en que no se pueden tener dirigentes políticos cobardes, que tengan miedo”, agregó que “dos, tres calambres del gobierno porque les dicen lo del cártel inmobiliario y salen corriendo y están asustados”.

Indicó que el PRI está listo para competir solo. El también senador consideró que no es momento de buscar a una “buena persona” como candidato, sino a alguien que resuelva los temas del país con carácter. “Aquí lo que necesitamos no es quién es un buen esposo, necesitamos un buen presidente”, apuntó.

En la sesión del Senado, los legisladores aprobaron crear la Comisión de Ciberseguridad, que encabezará Moreno, luego de que le retiraron la presidencia de la Comisión de Marina porque se redujo la cantidad de integrantes de la bancada priísta.