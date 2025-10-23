Néstor Jiménez y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 10

Tras una reunión con integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), senadores de Morena anticiparon que en la discusión de la Ley de Ingresos y el paquete fiscal de la próxima semana no se prevé algún cambio a las minutas ya avaladas por la Cámara de Diputados, y adelantaron su debate en comisiones para el martes.

Indicaron que en el encuentro con funcionarios federales resolvieron las “dudas e inquietudes” que mantenían algunos legisladores, y les solicitaron elementos frente a los argumentos que presente la oposición.

El senador Pavel Jarero Velázquez sostuvo que “ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum vamos a mantener en lo general una serie de políticas en este tema de los ingresos para que después los legisladores, en la Cámara de Diputados, puedan decidir el gasto”.

Tras anticipar que la oposición va a insistir en “que todo está mal” porque “están jugando su papel”, el morenista subrayó que “nosotros vamos a generar condiciones de estabilidad para que al país y a los mexicanos les vaya bien”. Recalcó que se requiere “dar estabilidad al país, apuntar el planteamiento de la Presidenta de la República y nosotros en el grupo parlamentario vamos a apoyar la propuesta como nos la están presentando”.