U

na de las tantas muestras del primitivismo de Donald Trump es su política migratoria, la cual, si bien no se aleja mucho del tradicional comportamiento de gobiernos anteriores en esta materia, se basa en la cacería, represión, humillación, encarcelamiento y sistemática violación de los derechos humanos de toda aquella persona indocumentada cuyo único “delito” es la búsqueda de oportunidades y la mejoría de sus niveles de bienestar. Si el magnate tuviera un ápice de inteligencia (algo por demás imposible), en lugar de la vía punitiva debía optar por la solución real, mediante un tratado migratorio, de una realidad innegable e inocultable que involucra a millones de seres humanos que viven, laboran y contribuyen al crecimiento de Estados Unidos. Pero tratándose de un tipo tan grotesco, eso es mucho pedir.

Días atrás, la presidenta Sheinbaum informó que a lo largo de los nueve meses del segundo periodo presidencial de Trump han sido detenidos 2 mil 382 mexicanos indocumentados, mientras en Estados Unidos se incrementan las muestras de repudio a la cacería de migrantes (morenos, la mayoría de ellos, lo que revela el carácter profundamente racista de la persecución), vilmente puesta en marcha por el magnate, él mismo descendiente de migrantes alemanes y escoceses.

Pero, dada la magnitud de una realidad que se niega a reconocer y, sobre todo, a solucionar, a Trump le faltará tiempo para completar su ignominiosa campaña con fines de limpieza étnica, porque a estas alturas alrededor de 20 por ciento de la población total en Estados Unidos es de origen “latino”, como allá la califican, es decir, constituye la primera minoría en aquel país.

El más reciente informe del Pew Research Center, con sede en Washington, revela lo siguiente: “los latinos se encuentran entre los grupos raciales o étnicos de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Entre 2000 y 2024, la población latina casi se duplicó, pasando de 35.3 a 68 millones, representando más de la mitad del crecimiento poblacional total de Estados Unidos durante ese periodo (la mayoría, por mucho, es de origen mexicano). Hoy, los latinos constituyen el segundo grupo racial o étnico más grande del país, representando a uno de cada cinco estadunidenses. También son sorprendentemente diversos, relativamente jóvenes, mayoritariamente nacidos en Estados Unidos y cada vez más dispersos por todo el país”.