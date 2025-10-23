¿Q

ué haría México en caso de que la artillería declarativa de Donald Trump acusara seca y directamente a la presidenta Sheinbaum de colusión específica con el crimen organizado? ¿Qué pasaría si, en seguimiento de los ataques asesinos contra embarcaciones en el Caribe, ahora se produjeran contra naves mexicanas, en aire, mar o tierra?

Analizar esos puntos no es ocioso ni intempestivo. Diversos medios estadunidenses han dado cuenta de las intenciones de acción directa en México que ha sostenido Trump desde su primer mandato. Este lunes, en el semanario The New Yorker, bajo la firma de Jonathan Blitzer, se ha publicado un artículo denominado “El verdadero objetivo de la guerra de Trump contra los barcos narcotraficantes”, en el que se mencionan las evidentes intenciones de derrocar a Nicolás Maduro, pero, también, hacer que otros gobiernos de Latinoamérica reciban un mensaje amedrentador: “Demuestras a los mexicanos que harás lo que dices”.

Según el texto, una persona “con conocimiento” dentro de la administración trumpista declaró sin dar su nombre: “Íbamos a empezar a matar a miembros de los cárteles. Pero existía la sensación de que si empezábamos a actuar con mayor intensidad en México, eso tendría consecuencias de segundo y tercer órdenes que serían nefastas”. ¿Qué haría México si se agravan las acciones en contra?, se preguntaron en una mesa de análisis, transmitida por Internet, Federico Bonasso, Arturo Cano y Teresa Rodríguez de la Vega (https://goo.su/wa8SDp).

El presunto reino de la libertad de expresión –siempre sabidamente falso y manipulable– anunció ayer gozosamente la inauguración de “un amplio espectro de nuevos medios de comunicación y periodistas independientes” en la cobertura específica de información del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Más de la mitad de los periodistas que estaban acreditados en dicho Departamento –34 de 60– entregaron sus pases de acceso porque no aceptaron firmar las 21 páginas de imposición de criterios restrictivos para la actividad informativa. Entre otros puntos, el compromiso de sólo publicar aquello que tuviese la aprobación de las propias autoridades correspondientes y abstenerse de “solicitar a empleados del gobierno que violen la ley proporcionando información gubernamental confidencial”. Inaceptables tales términos para la mayoría de los medios tradicionalmente acreditados en esa fuente, entre ellos ABC News, CBS News, CNN, NBC News e incluso Fox News.