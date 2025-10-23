Ál

amo Temapache es un municipio veracruzano de los afectados por las inundaciones. Está a unos 50 kilómetros de Poza Rica. Ayer amaneció el día lluvioso. Los pobladores habían sido avisados de que sería entregado el apoyo de 20 mil pesos por familia y vales de despensa. Salieron cuando bajó la lluvia, un tanto incrédulos, dudosos, después de tantos engaños de gobiernos prianistas. Habían sido colocadas decenas de sillas para hacerles llevadera la espera. Y, efectivamente, comenzó la distribución de los apoyos. Dinero en efectivo, sin intermediarios, sin propaganda de partidos. Ayer mismo se distribuyeron los primeros 2 mil 418 apoyos de 11 mil censados. La organización estuvo a cargo de José Isaías López Rodríguez, delegado de Programas para el Desarrollo en Morelos, quien fue movilizado a tierras veracruzanas con 75 servidores de la nación. ¿Y quién va a verificar que todo está saliendo como lo planeado? Personalmente la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy visitará Álamo Temapache y otras localidades de la comarca.

Supermujer en Japón

Japón comparte con México algunas características en su vida social y política, con la salvedad de que conserva a su emperador y México acabó con los presidentes imperiales en la elección de 2018. Por décadas ha tenido un partido político hegemónico como fue el PRI y una clase gobernante cerrada al ascenso de la mujer. Ha dado un paso gigantesco en su vida democrática con la elección de Sanae Takaichi como la primera ministra de su historia. Se ha convertido en la líder del Partido Liberal Democrático, tradicionalista y dominado por los hombres.

Otra supermujer

Y para que no se anden quejando de que las mujeres ganan menos que los hombres en la esfera de las corporaciones privadas, Jane Fraser, la número uno de Citigroup, recibirá un pago en acciones por 25 millones de dólares más un paquete de opciones con un valor actual de mil millones. Jane Fraser está gestionando la venta de Banamex. Recientemente confirmó que 25 por ciento de las acciones serán adquiridas por el empresario Fernando Chico Pardo.