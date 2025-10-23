Convocan a que los argentinos que viven en México salgan a votar
a regional México de Argentinos para la Victoria (ApV) llama a los argentinos que se encuentren en el padrón de residentes en el exterior a votar en las elecciones legislativas de este domingo, 26 de octubre. Compañeros, tenemos la responsabilidad histórica de frenar a Milei y a la intervención estadunidense contra nuestra patria.
Para emitir el voto deben dirigirse al consulado de la República Argentina en México, en avenida Paseo de la Reforma 373, cuarto piso (a una cuadra del Ángel de la Independencia), de 8 a 18 horas. Quienes residan cerca de Playa del Carmen, en Quintana Roo, pueden dirigirse al consulado, situado en Calle 41 sur y carretera federal de dicha ciudad. Somos la Argentina del Juicio a las Juntas Militares, de la movilización popular por los derechos sociales, para nuestros niños y nuestros mayores. ¡Compañeros, a votar!
Regional México de Argentinos para la Victoria
Exhortan a defender la soberanía de AL ante ofensiva de Trump
El presidente estadunidense, Donald Trump, en su afán de salvar a su país de una estrepitosa caída económica, busca invadir a países de América Latina –primero Venezuela y ahora Colombia, sin olvidar a otras naciones– con el pretexto de que sus gobiernos supuestamente están inmiscuidos en el narcotráfico.
Trump olvida que los mayores consumidores de drogas son precisamente los habitantes de esa nación, y nunca habla de quienes distribuyen esas drogas en las entrañas estadunidenses. Desde hace muchas décadas los gobernantes del imperio han invadido diversos países para saquear sus riquezas dejando muerte, desolación y pobreza.
Para justificar sus acciones militares tergiversan y manipulan la información. Por ello no debemos caer en sus mentiras. ¡Viva la autodeterminación de los países de América Latina! ¡Basta de violentar la soberanía de los pueblos!
Teodoro Palomino Gutiérrez, Antonio Román Hernández, Félix Hilario, Gerardo Gómez, Viviana Medina Soto, Michelle Palomino, Enrique López, Samuel Paz, Jorge Yáñez, Jovita Cruz, Daniel Díaz, Alejandro Mejía, Erick Vázquez, Sonia Robles, María Luisa Orozco, Argelia Rodríguez, Virginia Padilla, Juan Barrera, Olivia del Valle y Guadalupe Falconi
El PAN es altamente tóxico para establecer alianzas, señala
Independientemente de que Movimiento Ciudadano realizó algunas declaraciones en torno a una alianza con el Partido Acción Nacional, e indistintamente de que el blanquiazul afirmó que en las elecciones de 2027 rechaza cualquier coalición, lo cierto es que la fuerza naranja se beneficiaría de que eso no ocurra, pues quedaría como el PRD y el PRI al asociarse en forma antinatural con la representación más clara de la derecha.
Por lo pronto el PRD perdió su registro, y el PRI extravió hasta la camisa –además de 14 gubernaturas–, con lo que quedó listo para desaparecer del panorama electoral. El PAN se ha convertido en un aliado altamente tóxico que se debe de evitar a toda costa.
Carlos César Cárdenas Márquez
Denuncia inatención en el IMSS
Tengo 76 años y soy jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, al que preste mis servicios de 1974 a 2005. Antier acudí a mi Unidad de Medicina Familiar 161 (UMF 161) por un dolor agudo recurrente en una de mis piernas. El médico que me atendió me indicó que es necesario efectuar un ultrasonido tipo doppler de miembro pélvico derecho para descartar un posible coágulo en esa región.
Al acudir al servicio de radiología de la unidad me indicaron que las citas están agotadas y cuentan con espacio en la agenda para realizar dicho estudio hasta el próximo año, en más de dos meses.
Si el presumible coágulo se me desplaza a la región cardiovascular o incluso a la región cerebral, hasta ahí dejaré la lectura de La Jornada.
Juan Manuel Hernández Castillo
Invitaciones
Proyección de documental
Invitamos a la proyección del documental Himno: La vuelta al mundo de El pueblo unido jamás será vencido. La cita es hoy a las 17:30 horas en el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), ubicado en el plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ubicado en calle San Lorenzo 290, colonia Del Valle, entre Adolfo Prieto y Roberto Gayol.
Beatriz Torres Abelaira
Se Buscan lectores
En esta oportunidad leeremos los últimos comentarios a: Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia, de Lea Ypi). Y empezaremos con la lectura de: El ocaso de los dioses de la estepa. De Ismaíl Kadaré.
Los esperamos.
Nueva fecha de reunión: Hoy, a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).
ID de reunión: 305 518 6688
Zoom: https://cutt.ly/oeFlcawK
Código de acceso: galatea24
Anfitrión: Maestro David Batista. Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.