Convocan a que los argentinos que viven en México salgan a votar

a regional México de Argentinos para la Victoria (ApV) llama a los argentinos que se encuentren en el padrón de residentes en el exterior a votar en las elecciones legislativas de este domingo, 26 de octubre. Compañeros, tenemos la responsabilidad histórica de frenar a Milei y a la intervención estadunidense contra nuestra patria.

Para emitir el voto deben dirigirse al consulado de la República Argentina en México, en avenida Paseo de la Reforma 373, cuarto piso (a una cuadra del Ángel de la Independencia), de 8 a 18 horas. Quienes residan cerca de Playa del Carmen, en Quintana Roo, pueden dirigirse al consulado, situado en Calle 41 sur y carretera federal de dicha ciudad. Somos la Argentina del Juicio a las Juntas Militares, de la movilización popular por los derechos sociales, para nuestros niños y nuestros mayores. ¡Compañeros, a votar!

Regional México de Argentinos para la Victoria

Exhortan a defender la soberanía de AL ante ofensiva de Trump

El presidente estadunidense, Donald Trump, en su afán de salvar a su país de una estrepitosa caída económica, busca invadir a países de América Latina –primero Venezuela y ahora Colombia, sin olvidar a otras naciones– con el pretexto de que sus gobiernos supuestamente están inmiscuidos en el narcotráfico.

Trump olvida que los mayores consumidores de drogas son precisamente los habitantes de esa nación, y nunca habla de quienes distribuyen esas drogas en las entrañas estadunidenses. Desde hace muchas décadas los gobernantes del imperio han invadido diversos países para saquear sus riquezas dejando muerte, desolación y pobreza.

Para justificar sus acciones militares tergiversan y manipulan la información. Por ello no debemos caer en sus mentiras. ¡Viva la autodeterminación de los países de América Latina! ¡Basta de violentar la soberanía de los pueblos!

Teodoro Palomino Gutiérrez, Antonio Román Hernández, Félix Hilario, Gerardo Gómez, Viviana Medina Soto, Michelle Palomino, Enrique López, Samuel Paz, Jorge Yáñez, Jovita Cruz, Daniel Díaz, Alejandro Mejía, Erick Vázquez, Sonia Robles, María Luisa Orozco, Argelia Rodríguez, Virginia Padilla, Juan Barrera, Olivia del Valle y Guadalupe Falconi

El PAN es altamente tóxico para establecer alianzas, señala

Independientemente de que Movimiento Ciudadano realizó algunas declaraciones en torno a una alianza con el Partido Acción Nacional, e indistintamente de que el blanquiazul afirmó que en las elecciones de 2027 rechaza cualquier coalición, lo cierto es que la fuerza naranja se beneficiaría de que eso no ocurra, pues quedaría como el PRD y el PRI al asociarse en forma antinatural con la representación más clara de la derecha.