Milei y Trump, blanco de protestas
Milei y Trump, blanco de protestas
Foto
▲ Al grito de “no seremos una estrella más de la bandera yanqui”, Myriam Bregman, candidata a diputada nacional de Argentina, cerró ayer la campaña del Frente de Izquierda-Unidad frente a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Simpatizantes desplegaron carteles con consignas como “Fuera yanquis”, “No al genocidio en Gaza” y carteles con consignas en rechazo a la relación del presidente Donald Trump y su par argentino, Javier Milei, de cara a las elecciones legislativas del domingo, informó El DiarioAr en su portal.Foto Ap
Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 30
