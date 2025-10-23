Sputnik, Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 30

Lima. El gobierno de Perú desplegó ayer a militares en las calles de Lima tras la declaración del estado de emergencia hecho por el presidente José Jerí, quien suspendió varios derechos constitucionales, en los que se incluyen las protestas; el mandatario considera la posibilidad de aplicar el toque de queda en la capital para que la policía enfrente la ola de criminalidad, en medio del escepticismo generalizado de la población frente a este tipo de medidas.

Durante el primer día del estado de emergencia, la policía comenzó también a pedir documentos de identidad en calles y autobuses de la capital y la ciudad de El Callao.

“Ya ha habido varios estados de emergencia; las extorsiones siguen, los asesinatos no paran”, afirmó Manuel Timoteo, vecino del norte de Lima, donde abunda el crimen. “Salen los soldados unos días, se paran con sus fusiles en una esquina, se van y todo sigue igual”, agregó.

Restricciones a motociclistas

La emergencia incluye la disminución de visitas a los reos, el recorte del suministro eléctrico en las celdas con excepción de la iluminación y la destrucción de antenas telefónicas ilegales cerca de las cárceles. Además, se prohibió que dos adultos viajen en motocicleta debido a la gran cantidad de crímenes que se cometen por tripulantes de estos vehículos.