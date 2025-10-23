Orlando Pérez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 30

Quito. Aunque algunas organizaciones de base se mantendrán movilizadas y en protesta, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, anunció este miércoles el fin del paro convocado para protestar en contra del incremento al precio del diésel, que durante un mes generó bloqueos en más de 50 lugares en todo el país y una paralización casi total en la provincia de Imbabura, en la Sierra Norte de este país andino.

El Frente Unitario de Trabajadores, algunas asociaciones estudiantiles de Quito y Cuenca, además de filiales de la Conaie de Imbabura, han dicho que mientras no se deroguen las medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional no hay motivo para suspender el paro. Al mismo tiempo, pidieron al gobierno de Daniel Noboa abrir una mesa de negociación para afrontar la crisis económica y de inseguridad.

En una entrevista con una emisora de radio local, Noboa anunció que se despejarían las vías y carreteras y que el paro llegaría a su fin. Destacó que las medidas adoptadas en semanas recientes no se modificarán y anunció para el próximo año una reducción en el precio del diésel.

Asimismo, ofreció un plan de reactivación para la provincia de Imbabura, que ascendería a 50 millones de dólares, aunque las pérdidas sólo para esa región, según los empresarios, superarían 70 millones de dólares.

Criticado por sus más cercanos aliados, Vargas hizo público un comunicado: “este paro pudo haberse evitado si hubiera existido diálogo y sensibilidad antes de imponer decisiones que afectan a los más pobres”, y denunció: “hemos sido testigos de la brutal represión; producto de eso, tenemos tres muertos, decenas de heridos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo. Hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria: el cese del paro, despejar las vías”.