▲ El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, durante su conferencia de prensa en La Habana. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 29

La Habana. Estados Unidos desplegó una “campaña calumniosa y mendaz” para presionar a países de América Latina y Europa a que no respalden en la Organización de Naciones Unidas (ONU) la resolución que reclama el fin del bloqueo de Washington contra Cuba, denunció ayer el canciller Bruno Rodríguez.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseveró en X que el “gobierno de Estados Unidos presiona y engaña a varios países para que cambien su posición tradicional contra el bloqueo a nuestro pueblo. Temen a lo que ocurrirá: el rechazo de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional a su política genocida y de asfixia económica”.

Rodríguez indicó que las autoridades estadunidenses han enviado comunicaciones a representantes de otras naciones, alegando que La Habana mandó militares a participar con Rusia en la guerra con Ucrania.

Washington lanzó “una campaña calumniosa, mendaz, de intoxicación informativa, dirigida no sólo a distorsionar la imagen de Cuba, sino a generar elementos de presión contra terceros países” para que no respalden la resolución que se votará entre el 28 y 29 de octubre en la Asamblea General de la ONU, indicó el jefe de la diplomacia cubana ante periodistas.

Aseguró tener en su poder dos comunicaciones enviadas a las delegaciones de los países americanos y europeos en la ONU, así como cartas dirigidas a cancilleres, presidentes y embajadores en las que Washington habla “del supuesto involucramiento de Cuba en el conflicto en Europa, en la guerra en Ucrania. “Hasta 20 mil ciudadanos cubanos han sido reclutados”, añadió el canciller, al leer fragmentos de los documentos. “Todo el mundo sabe que eso es mentira”, exclamó.