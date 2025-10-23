Jueves 23 de octubre de 2025, p. 28
Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, expresó ayer su exasperación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por la falta de avances para poner fin a la guerra en Ucrania, por lo que endureció las sanciones contra Moscú al igual que lo hizo la Unión Europea (UE).
Washington penalizó a las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil después de que Trump aplazó una reunión con Putin en Budapest ante la falta de progresos para detener la invasión rusa a Ucrania.
El magnate dejó entrever ayer su hartazgo con el mandatario ruso: “Cada vez que hablo con Vladimir, tengo buenas conversaciones, y luego no van a ningún lado”.
Washington dará a conocer hoy “un aumento sustancial de las sanciones contra Rusia”, indicó el secretario del Tesoro estadunidense, Scott Bessent.
Trump dijo que espera que las medidas ayuden a cerrar el conflicto en Ucrania: “Estas son sanciones enormes (...) y esperamos que no duren mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva”.
Casi al mismo momento, la presidencia de la UE informó que acordó imponer un nuevo paquete de medidas, el decimonoveno desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, destinadas a cortar el financiamiento de Moscú proveniente del petróleo y el gas, indicó el portavoz del bloque.
Trump, que antes de comenzar un segundo mandato aseguraba que iba a tardar un día en acabar con la guerra en Ucrania, anunció antier que aplazó un encuentro con el líder ruso en Budapest porque no quería una reunión “desperdiciada”.
El Kremlin aseguró ayer que ambas partes siguen con los preparativos de esta cumbre “sin fecha”.
Una de las medidas del paquete de sanciones del bloque europeo es que ninguno de sus 27 países importará gas natural licuado de Rusia durante un año.
Además, incluirán en su lista negra más de un centenar de petroleros de la flota fantasma, un ejército de buques que ayudan a Rusia a eludir las restricciones a la exportación de petróleo.
Más allá de los esfuerzos por cortar los ingresos de Moscú, la UE también restringirá los viajes en su territorio de diplomáticos rusos sospechosos de espionaje.
Zelensky va hoy a Bruselas
Se espera que la UE adopte hoy el paquete de sanciones, cuando está previsto que el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, participe en una reunión con el bloque europeo en Bruselas.
Zelensky firmó una carta de intenciones para comprar a Suecia 150 aviones de combate Gripen.
La carta de intención no proporcionó fechas, pero el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, indicó que esperaba que los primeros aviones fueran entregados a Ucrania “dentro de tres años”.
Zelensky comenzó ayer una gira por varios países de la UE horas después de que Rusia mató a siete civiles, dos de ellos niños, en ataques contra infraestructuras energéticas que provocaron cortes de luz en toda Ucrania.
El ejército ruso disparó 405 drones y 28 misiles contra territorio ucranio, la mayoría de los cuales fueron interceptados por la fuerzas de Kiev.
“Mis manos todavía están temblando”, afirmó Mariana Gorchenko, residente de Kiev, a Afp. “Me levanté de un salto, agradecida de que mi pequeño no estuviera en la habitación donde se rompieron las ventanas”. Los ataques también alcanzaron un jardín de infancia en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov.