Afp

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 28

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, expresó ayer su exasperación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por la falta de avances para poner fin a la guerra en Ucrania, por lo que endureció las sanciones contra Moscú al igual que lo hizo la Unión Europea (UE).

Washington penalizó a las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil después de que Trump aplazó una reunión con Putin en Budapest ante la falta de progresos para detener la invasión rusa a Ucrania.

El magnate dejó entrever ayer su hartazgo con el mandatario ruso: “Cada vez que hablo con Vladimir, tengo buenas conversaciones, y luego no van a ningún lado”.

Washington dará a conocer hoy “un aumento sustancial de las sanciones contra Rusia”, indicó el secretario del Tesoro estadunidense, Scott Bessent.

Trump dijo que espera que las medidas ayuden a cerrar el conflicto en Ucrania: “Estas son sanciones enormes (...) y esperamos que no duren mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva”.

Casi al mismo momento, la presidencia de la UE informó que acordó imponer un nuevo paquete de medidas, el decimonoveno desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, destinadas a cortar el financiamiento de Moscú proveniente del petróleo y el gas, indicó el portavoz del bloque.

Trump, que antes de comenzar un segundo mandato aseguraba que iba a tardar un día en acabar con la guerra en Ucrania, anunció antier que aplazó un encuentro con el líder ruso en Budapest porque no quería una reunión “desperdiciada”.

El Kremlin aseguró ayer que ambas partes siguen con los preparativos de esta cumbre “sin fecha”.

Una de las medidas del paquete de sanciones del bloque europeo es que ninguno de sus 27 países importará gas natural licuado de Rusia durante un año.