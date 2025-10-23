Juan Pablo Duch

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 28

Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió ayer desde su despacho en el Kremlin ejercicios por tierra, mar y aire de sus fuerzas nucleares, horas después de que se supo en la capital rusa que su colega de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender la cumbre de Budapest debido a que no quiere “perder el tiempo en una reunión inútil”, en alusión a que el Kremlin se mantiene inflexible respecto a sus demandas para negociar con Ucrania y rechaza el alto el fuego en la actual línea del frente de combates que promueve el republicano.

“Hoy (miércoles) tenemos ejercicios rutinarios, insisto, rutinarios sobre el uso de las fuerzas nucleares”, manifestó Putin en una breve intervención grabada, distribuida por la oficina de prensa del Ejecutivo, al ordenar por videoconferencia el comienzo de las maniobras al ministro de Defensa, Andrei Belousov, y al jefe del Estado Mayor del ejército, Valeri Guerasimov, quienes se encontraban en el Centro Nacional de Coordinación de la Defensa de Rusia, desde donde se efectuaron los lanzamientos.

Tras decir que “se cumplieron todos los objetivos”, Guerasimov destacó que el propósito de estos ejercicios –los anteriores tuvieron lugar hace dos años– era “ensayar el procedimiento para autorizar el uso del armamento nuclear”, que requiere que el presidente, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor aprieten simultáneamente el llamado “botón nuclear” que activa los componentes de respectivo arsenal.

En esta ocasión, según Guerasimov, se lanzó un misil intercontinental Yars, cuyo alcance es de hasta 12 mil kilómetros, desde el cosmódromo de Plesetsk, ubicado 800 kilómetros al norte de Moscú, hasta el polígono de Kura, en la península de Kamchatka, situado a 6 mil kilómetros de distancia.

También participaron el submarino nuclear Briansk, que disparó un misil balístico Sineva desde el mar de Barents, así como bombarderos estratégicos Tu-95C, que lanzaron misiles de crucero.

Mientras la Casa Blanca precisó en Washington que una cumbre entre Trump y Putin no se va a llevar a cabo en “el futuro inmediato”, el Kremlin dio a entender que sólo se pospuso y no se canceló definitivamente, ya que un encuentro de ese tipo requiere “tiempo y una preparación exhaustiva”.