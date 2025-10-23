Sputnik, Afp, Europa Press, Xinhua y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 27

Tel Aviv. El Parlamento de Israel (Knesset) aprobó, de forma preliminar y por 25 votos contra 24, un proyecto de ley para anexionar Cisjordania reocupada. Hamas, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Estados Unidos y Jordania rechazaron, por separado, la decisión.

El proyecto de anexión, un tema sobre el cual de manera previa expresó su oposición el presidente estadunidense, Donald Trump, no fue respaldado por el partido Likud del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; ahora pasará a las comisiones de Defensa y Exteriores del Parlamento antes de volver al pleno de la cámara en busca del aval para ser ley.

Hamas, gobernante de Gaza, declaró que el intento de anexión “refleja el feo rostro de la ocupación colonial” al ser una “flagrante violación de leyes y resoluciones internacionales” y que “no cambiará el hecho de que Cisjordania es territorio palestino según la historia, el derecho internacional y la Corte Internacional de Justicia”.

La ANP, que gobierna Cisjordania reocupada, defendió que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo palestino y sus líderes, no en las autoridades israelíes”. “Cisjordania, Jerusalén y la franja de Gaza constituyen una unidad geográfica única sobre la cual Israel no tiene soberanía”, afirmó.

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, declaró que “el presidente (Trump) se ha asegurado de que eso no sea algo que podamos apoyar en este momento”, manifestó ante los periodistas mientras partía hacia Israel, y añadió que la anexión sería “amenazadora” para el acuerdo de paz.

La cancillería de Jordania apoyó que Israel “no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado” y que con este texto se menoscaba de manera “flagrante” el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y la solución de dos estados, entre otras cuestiones.