Reuters, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 27

La Haya. El máximo órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitió ayer una opinión consultiva en la que afirma que Israel tiene la obligación de garantizar que se cubran las necesidades básicas de la población civil de Gaza, lo que fue celebrado por la agencia del organismo internacional, y rechazado por el gobierno de Benjamin Netanyahu y Estados Unidos.

El panel de 11 jueces añadió que Israel está obligado a apoyar los esfuerzos de socorro proporcionados por Naciones Unidas en la franja de Gaza y sus entidades, como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa, por sus siglas en inglés).

“Como potencia ocupante, Israel está obligada a garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia”, manifestó el juez Yuji Iwasawa.

Las opiniones consultivas de la CIJ, o Tribunal Mundial, tienen peso jurídico y político, pero no son vinculantes y el tribunal no tiene poder para hacerlas cumplir.

El dictamen, solicitado por la Asamblea General de la ONU en diciembre, aclara las protecciones que los estados deben proporcionar al personal del organismo mundial y se espera que tenga efectos más allá del conflicto de Gaza. El documento está en https://shorturl.at/G2bNz.

El comisionado general de la Unrwa, Philippe Lazzarini, reiteró que la agencia cuenta con los recursos para participar en la respuesta humanitaria en la franja de Gaza tras el “inequívoco” fallo de la Corte.