▲ El actor Wallace Shawn (que ha participado en mítines pro Palestina), la escritora Naomi Klein (arriba) y la actriz estadunidense Hannah Einbinder, están entre quienes llaman a detener el genocidio en Gaza. Foto Ap y Afp

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 27

Connotadas personalidades judías del mundo pidieron a la Organización de Naciones Unidas y a los líderes mundiales que impongan sanciones a Israel por lo que describen como acciones “inadmisibles” que equivalen a genocidio en Gaza, informó ayer The Guardian.

Más de 450 connotados judíos, entre ellos ex funcionarios israelíes, ganadores del Óscar, autores e intelectuales, firmaron una carta abierta en la que exigen responsabilidades por la conducta de Israel en Gaza, Cisjordania reocupada y Jerusalén Este.

“No hemos olvidado que muchas de las leyes, estatutos y convenciones establecidas para salvaguardar y proteger toda la vida humana se crearon en respuesta al Holocausto”, afirmaron. “Esas salvaguardias han sido violadas implacablemente por Israel”.

Entre los que firman figuran el ex presidente de la Knesset Avraham Burg, el ex negociador de paz israelí Daniel Levy, el autor británico Michael Rosen, la autora canadiense Naomi Klein, el cineasta ganador del Oscar Jonathan Glazer, el actor estadunidense Wallace Shawn, las ganadoras del Emmy Ilana Glazer y Hannah Einbinder, y el ganador del premio Pulitzer Benjamin Moser.