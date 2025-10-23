Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 35

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) detuvieron a Héctor N, quien “se encuentra relacionado con la carpeta de investigación del homicidio del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez”, perpetrado el 20 de octubre del año pasado, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado explicó que Héctor, alias El Chesman, está acusado también de los delitos de pandillerismo, atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, cometidos en agravio de la sociedad el 7 de octubre de 2023, en San Cristóbal de las Casas.

Cabecilla de motonetos

Señaló que en la citada fecha, el imputado –presunto “líder de un grupo generador de violencia de los llamados motonetos”–, junto con otras personas permanecieron “en la terminal de corto recorrido, a bordo de motocicletas y vehículos portando armas de fuego, palos y piedras; amedrentaban a los transeúntes y comerciantes solicitándoles dinero a cambio de permitir el paso de los productos que transportaban para vender”.