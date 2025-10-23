Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 35

Chihuahua, Chih., Un juez de control dictó prisión preventiva hasta por 12 meses contra Nancy Ivette AA, una de las propietarias de la funeraria Del Carmen, en Ciudad Juárez, acusada de inhumación y exhumación indebida de cadáveres o restos humanos, así como fraude.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a cargo de la causa penal 5189/2025, señaló que la mujer simuló la cremación de un cuerpo y entregó cenizas falsas a los deudos; sin embargo, cobró 14 mil pesos por el servicio.

Durante la audiencia inicial, se comunicó a la implicada que enfrenta una investigación por hechos registrados a partir del 25 de mayo anterior, en los cuales, presuntamente ocultó el referido cadáver.

Nancy Ivette AA fue arrestada ayer en la tarde en la colonia Centro de Ciudad Juárez; el juez de control del Distrito Judicial Bravos fijó para el 27 de octubre, a las 11, la audiencia de vinculación o no a proceso, donde resolverá su situación jurídica.

Las indagatorias a la funeraria Del Carmen comenzaron días después del hallazgo de 386 cuerpos sin incinerar en el crematorio Plenitud, en junio de este año, también en dicha ciudad fronteriza.