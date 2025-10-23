Jueves 23 de octubre de 2025, p. 35
El titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, informó ayer de la detención de uno de los principales implicados en el asesinato de Bernardo Bravo, representante de los productores de limón,en Apatzingán, Michoacán, y resaltó que “se llegará a todos los responsables.
“Las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el gabinete de seguridad, tuvieron otra detención, en torno a este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar”, expuso al comparecer ante el pleno del Senado, para la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.
García Harfuch explicó que este segundo apresado es Rigoberto N, quien fue capturado en un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y elementos del gabinete de seguridad federal y es señalado como uno de los principales implicados en el homicidio de Bravo.
El secretario de Seguridad federal agregó que el caso de Bernardo Bravo representa un ejemplo de los desafíos que enfrentan los productores ante la extorsión en el campo, delito que el gobierno federal junto con los gobiernos estatales combate de manera frontal.
“La ciudadanía es nuestra mejor aliada en la lucha contra la extorsión. Gracias a la confianza de la población y a la campaña de concientización impulsada por la SSPC, se han recibido más de 59 mil llamadas, lo que ha permitido frustrar 74 por ciento de los intentos de extorsión, mediante el acompañamiento en tiempo real de los operadores”.