Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 35

El titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, informó ayer de la detención de uno de los principales implicados en el asesinato de Bernardo Bravo, representante de los productores de limón,en Apatzingán, Michoacán, y resaltó que “se llegará a todos los responsables.

“Las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el gabinete de seguridad, tuvieron otra detención, en torno a este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar”, expuso al comparecer ante el pleno del Senado, para la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch explicó que este segundo apresado es Rigoberto N, quien fue capturado en un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y elementos del gabinete de seguridad federal y es señalado como uno de los principales implicados en el homicidio de Bravo.