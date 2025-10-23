▲ El norte de Culiacán, Sinaloa, fue escenario anoche de balaceras en distintos puntos de la capital. Foto Cuartoscuro

De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 35

El ex secretario del ayuntamiento de Teapa, Tabasco, Iván García Sánchez fue detenido ayer por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, por su presunta participación en la banda criminal La Barredora.

García Sánchez colaboró en la administración morenista de Alma Espada (2021-2014).

La detención se realizó porque el ex funcionario tiene varias investigaciones abiertas por las autoridades, que lo relacionan con la banda delictiva que encabezaba en Tabasco Hernán Bermudez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, actualmente preso en Almoloya.

El arresto se hizo en el domicilio del ex funcionario. Tras la captura, las autoridades judiciales reforzaron la seguridad en Teapa.

En tanto, luego de un enfrentamiento de fuerzas federales contra integrantes del cártel de Sinaloa, el cual dejó un agresor muerto, autoridades detuvieron en Culiacán a seis atacantes, dos de ellos ya habían sido aprehendidos en diciembre de 2024 y liberados por un juez federal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, informó esto en su cuenta de X.