Reportan 8 crímenes en seis municipios de Morelos
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 35
El ex secretario del ayuntamiento de Teapa, Tabasco, Iván García Sánchez fue detenido ayer por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, por su presunta participación en la banda criminal La Barredora.
García Sánchez colaboró en la administración morenista de Alma Espada (2021-2014).
La detención se realizó porque el ex funcionario tiene varias investigaciones abiertas por las autoridades, que lo relacionan con la banda delictiva que encabezaba en Tabasco Hernán Bermudez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, actualmente preso en Almoloya.
El arresto se hizo en el domicilio del ex funcionario. Tras la captura, las autoridades judiciales reforzaron la seguridad en Teapa.
En tanto, luego de un enfrentamiento de fuerzas federales contra integrantes del cártel de Sinaloa, el cual dejó un agresor muerto, autoridades detuvieron en Culiacán a seis atacantes, dos de ellos ya habían sido aprehendidos en diciembre de 2024 y liberados por un juez federal.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, informó esto en su cuenta de X.
Especificó que los detenidos están ligados con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Además, aseguraron ocho armas de fuego.
En Aguascalientes, autoridades reportaron una balacera entre presuntos delincuentes, procedentes de Luis Moya, Zacatecas, luego de que intentaron asaltar a transportistas en la carretera 45 federal norte en territorio aguascalentense, por lo que se extendió hacia esa región el operativo blindaje.
Ocho personas fueron asesinadas en seis municipios de Morelos, entre la noche del martes y madrugada de ayer, informaron fuentes oficiales.
En Jalisco, gobernadores de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, esta entidad, Nayarit y Zacatecas, así como un representante del gobernador de Michoacán, participaron en una reunión de seguridad realizada en la Zona Militar, en Zapopan, donde se acordó estrechar la coordinación no sólo interestatal sino con fuerzas federales y militares en busca de abatir los índices delictivos e impulsar acciones en educación, cultura y deporte.
Con información de Gustavo Castillo