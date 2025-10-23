Estados
Cae un involucrado en violación en Universidad Autónoma de SLP
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 34

San Luis Potosí, SLP., El gobernador del estado, Ricardo Gallardo, informó ayer que fue detenido uno de los estudiantes involucrados en el abuso sexual de una alumna dentro de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), cometido el pasado 17 de octubre. Destacó que la Fiscalía General potosina dio a conocer la aprehensión y que están plenamente identificados los otros acusados. Tras conocerse el delito, alumnos de la casa de estudios se manifestaron frente a la fiscalía para exigir la captura de los responsables. El martes, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño, cesó al director de Derecho, Germán Pedroza, y pidió la renuncia de la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios.

