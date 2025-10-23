Estados
Fallece estudiante en primaria de Coahuila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 34

San Pedro, Coah., Un alumno de seis años falleció en la primaria Cuauhtémoc, ubicada en San Pedro, Coahuila, tras ser golpeado por un tubo que se desprendió de una techumbre en construcción financiada con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra y que no contaba con autorización ni supervisión de autoridades estatales. Según el gobierno y la Secretaría de Educación de la entidad, la estructura era levantada por iniciativa de los padres de familia sin la validación del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa ni de la Subsecretaría de Protección Civil, por lo que carecía de permisos técnicos y de supervisión. El accidente ocurrió cuando los alumnos estaban en clase de educación física. La SEP lamentó el deceso e indicó que da apoyo a la familia.

