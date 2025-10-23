Jueves 23 de octubre de 2025, p. 34
Más de 20 organizaciones sindicales de Nayarit denunciaron ayer en la Ciudad de México la “criminalización” de la protesta y el “clima de represión” contra trabajadores al servicio del Estado, generado por el gobernador Miguel Ángel Navarro (Morena). Representantes del Frente Sindical de Nayarit sostuvieron que unos 150 elementos armados y “encapuchados” de Seguridad Pública estatal desalojaron “con violencia” el sábado pasado un plantón instalado frente al palacio de gobierno y demandaron al gobierno federal establecer una mesa de diálogo para garantizar respeto a sus derechos laborales. El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios aseguró que la fiscalía nayarita los amenazó con abrir carpetas de investigación contra 200 empleados que se manifestaron la semana pasada, lo que llamó “intimidación y persecución”.