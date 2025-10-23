Jared Laureles y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 34

Más de 20 organizaciones sindicales de Nayarit denunciaron ayer en la Ciudad de México la “criminalización” de la protesta y el “clima de represión” contra trabajadores al servicio del Estado, generado por el gobernador Miguel Ángel Navarro (Morena). Representantes del Frente Sindical de Nayarit sostuvieron que unos 150 elementos armados y “encapuchados” de Seguridad Pública estatal desalojaron “con violencia” el sábado pasado un plantón instalado frente al palacio de gobierno y demandaron al gobierno federal establecer una mesa de diálogo para garantizar respeto a sus derechos laborales. El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios aseguró que la fiscalía nayarita los amenazó con abrir carpetas de investigación contra 200 empleados que se manifestaron la semana pasada, lo que llamó “intimidación y persecución”.