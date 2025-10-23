Estados
Ver día anteriorJueves 23 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/23. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Trabajadores del Estado acusan de persecución a gobernador de Nayarit/
A nterior
S iguiente
 
Trabajadores del Estado acusan de persecución a gobernador de Nayarit
 
Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 34

Más de 20 organizaciones sindicales de Nayarit denunciaron ayer en la Ciudad de México la “criminalización” de la protesta y el “clima de represión” contra trabajadores al servicio del Estado, generado por el gobernador Miguel Ángel Navarro (Morena). Representantes del Frente Sindical de Nayarit sostuvieron que unos 150 elementos armados y “encapuchados” de Seguridad Pública estatal desalojaron “con violencia” el sábado pasado un plantón instalado frente al palacio de gobierno y demandaron al gobierno federal establecer una mesa de diálogo para garantizar respeto a sus derechos laborales. El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios aseguró que la fiscalía nayarita los amenazó con abrir carpetas de investigación contra 200 empleados que se manifestaron la semana pasada, lo que llamó “intimidación y persecución”.

A nterior
S iguiente