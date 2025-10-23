▲ Al tiempo que repartían pulque en el Zócalo en protesta contra la creación del Parque Fotovoltaico en regiones magueyeras de los municipios de Singuilucan y Epazoyucan, en Hidalgo, productores de maguey anunciaron que marcharán el próximo domingo a las 11 horas de la Antigua Aduana de Peralvillo a la Plaza de la Constitución. En rueda de prensa, Brisa Fernanda Flores, del colectivo El Maguey la Casa de Todos, expuso que el megaproyecto afectará más de 800 hectáreas de “campos de cultivo donde se siembra maguey, cebada, avena, maíz y frijol. Las tierras son totalmente productivas y es nuestro sustento”. El gobierno del estado quiere cambiar el uso de tierra a industrial, lo cual acabaría con la tradición de ser tlachiqueros, extraer aguamiel y el pulque. Foto Marco Peláez, con información de César Arellano