Estados
Ver día anteriorJueves 23 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/23. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Productores de maguey protestan en el Zócalo/
A nterior
S iguiente
 
Productores de maguey protestan en el Zócalo
Foto
▲ Al tiempo que repartían pulque en el Zócalo en protesta contra la creación del Parque Fotovoltaico en regiones magueyeras de los municipios de Singuilucan y Epazoyucan, en Hidalgo, productores de maguey anunciaron que marcharán el próximo domingo a las 11 horas de la Antigua Aduana de Peralvillo a la Plaza de la Constitución. En rueda de prensa, Brisa Fernanda Flores, del colectivo El Maguey la Casa de Todos, expuso que el megaproyecto afectará más de 800 hectáreas de “campos de cultivo donde se siembra maguey, cebada, avena, maíz y frijol. Las tierras son totalmente productivas y es nuestro sustento”. El gobierno del estado quiere cambiar el uso de tierra a industrial, lo cual acabaría con la tradición de ser tlachiqueros, extraer aguamiel y el pulque.Foto Marco Peláez, con información de César Arellano
Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 34
A nterior
S iguiente