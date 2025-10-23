Jueves 23 de octubre de 2025, p. 34
Pachuca, Hgo., La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ejecutó una nueva orden de aprehensión contra Martiniano Vega Orozco, ex oficial mayor del gobierno de Omar Fayad (2016-2022), acusado de desviar 116 millones de pesos de un seguro contratado para atender daños provocados por fenómenos naturales.
Según la carpeta de investigación, el 30 de abril de 2021 el entonces funcionario solicitó 60 millones de pesos en recursos extraordinarios para renovar la póliza de seguro catastrófico, mediante el contrato 303/2021 con la empresa Grupo Mexicano de Seguros SA de CV.
Tras el paso del huracán Grace, el 21 y 22 de agosto de ese año, la aseguradora pagó 116 millones 62 mil pesos por reparación de daños. Sin embargo, no existe evidencia de que el dinero ingresara a las arcas estatales. Pesquisas de la PGJEH revelaron que el monto se transfirió a una cuenta de la empresa Logcom Trading Company SA de CV.
Ejecutaron la orden de arresto policías ministeriales en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, donde Vega Orozco está recluido por otros casos de corrupción.
El ex oficial mayor será presentado ante un juez de control en las próximas horas para determinar la fecha y horario de la audiencia inicial de formulación de imputación y posible vinculación a proceso por el nuevo ilícito que se le atribuye.
En julio pasado, Martiniano Vega fue sentenciado a 12 años de prisión luego de ser hallado culpable de peculado agravado. En la causa penal 103/2025, el tribunal también le impuso el pago de 14 millones 820 mil 904.59 pesos por concepto de reparación del daño, así como una multa de 466 unidades de medida y actualización, equivalente a 44 mil 838.52 pesos.
Durante la emergencia sanitaria por covid-19, Vega Orozco gestionó ante la Secretaría de Finanzas 18 millones 248 mil 606.96 pesos para adquirir 34 mil 358 litros de crema quirúrgica antiséptica a la empresa fantasma Remaco Servicios Empresariales SA de CV. Aunque el dinero fue pagado en su totalidad, los insumos nunca se entregaron. Como resultado, se le detuvo e ingresó al Cereso de Pachuca el 27 de julio de 2023.
El ex funcionario enfrenta otros dos procesos penales por desvío de recursos públicos. De ser declarado culpable en ambos, podría recibir hasta 25 años adicionales de prisión y el embargo de todas sus propiedades.