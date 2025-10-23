Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 34

Pachuca, Hgo., La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ejecutó una nueva orden de aprehensión contra Martiniano Vega Orozco, ex oficial mayor del gobierno de Omar Fayad (2016-2022), acusado de desviar 116 millones de pesos de un seguro contratado para atender daños provocados por fenómenos naturales.

Según la carpeta de investigación, el 30 de abril de 2021 el entonces funcionario solicitó 60 millones de pesos en recursos extraordinarios para renovar la póliza de seguro catastrófico, mediante el contrato 303/2021 con la empresa Grupo Mexicano de Seguros SA de CV.

Tras el paso del huracán Grace, el 21 y 22 de agosto de ese año, la aseguradora pagó 116 millones 62 mil pesos por reparación de daños. Sin embargo, no existe evidencia de que el dinero ingresara a las arcas estatales. Pesquisas de la PGJEH revelaron que el monto se transfirió a una cuenta de la empresa Logcom Trading Company SA de CV.

Ejecutaron la orden de arresto policías ministeriales en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, donde Vega Orozco está recluido por otros casos de corrupción.

El ex oficial mayor será presentado ante un juez de control en las próximas horas para determinar la fecha y horario de la audiencia inicial de formulación de imputación y posible vinculación a proceso por el nuevo ilícito que se le atribuye.