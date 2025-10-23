Periodista agredido llevará su caso a la CNDH
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 34
Oaxaca, Oax., El periodista Álvaro Cuitláhuac López dio a conocer que la fiscalía estatal rechazó la recomendación 9/2025, emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), respecto a las agresiones que sufrió durante un cateo a su domicilio hace siete meses, por lo que buscará llevar el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Acompañado de su familia, el comunicador hizo público un documento que acredita su afirmación y con el cual desmintió al fiscal del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, quien aseguró que la institución que encabeza había aceptado el pronunciamiento de la DDHPO.
En el citado oficio, la defensoría documentó “graves violaciones a derechos humanos” contra cinco integrantes de la familia del periodista el pasado 7 de marzo, cuando agentes ministeriales realizaron un operativo en su vivienda, lo agredieron y tuvieron detenido por varias horas sin justificación.
Álvaro Cuitláhuac señaló que el escrito fue emitido el 3 de junio anterior, pero la fiscalía presentó varias prórrogas hasta que el tiempo establecido por la DDHPO para que fuera aceptado se excedió y en automático la recomendación se consideró rechazada.
Añadió que tras concluirse este proceso, le explicaron que tenía las opciones de llevar el caso ante la CNDH o judicializar la carpeta, y se decidió por la primera.
Recalcó que hasta ahora el personal de la fiscalía estatal no ha pre-sentado un documento que avale el cateo efectuado en su casa ni ha habido sanciones contra los respon-sables de atacarlo; respecto a los daños materiales, dijo que sólo han sido pagadas dos terceras partes.
En tanto, el activista Joaquín Galván, junto con Julián Pérez López, padre de Erick Pérez Limón –mototaxista del municipio de San Antonio de la Cal desaparecido el pasado 23 de junio– exigieron al titular de la Secretaría de Segu-ridad estatal, Iván García, medi-das de protección para los familiares del joven.
Aseguran que estos últimos han recibido amenazas de muerte de parte de presuntos implicados en una agresión contra Erick en abril pasado, en la cual habrían participado integrantes de un grupo de transportistas y elementos de la policía local.