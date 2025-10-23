Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 34

Oaxaca, Oax., El periodista Álvaro Cuitláhuac López dio a conocer que la fiscalía estatal rechazó la recomendación 9/2025, emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), respecto a las agresiones que sufrió durante un cateo a su domicilio hace siete meses, por lo que buscará llevar el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Acompañado de su familia, el comunicador hizo público un documento que acredita su afirmación y con el cual desmintió al fiscal del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, quien aseguró que la institución que encabeza había aceptado el pronunciamiento de la DDHPO.

En el citado oficio, la defensoría documentó “graves violaciones a derechos humanos” contra cinco integrantes de la familia del periodista el pasado 7 de marzo, cuando agentes ministeriales realizaron un operativo en su vivienda, lo agredieron y tuvieron detenido por varias horas sin justificación.

Álvaro Cuitláhuac señaló que el escrito fue emitido el 3 de junio anterior, pero la fiscalía presentó varias prórrogas hasta que el tiempo establecido por la DDHPO para que fuera aceptado se excedió y en automático la recomendación se consideró rechazada.