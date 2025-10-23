Jueves 23 de octubre de 2025, p. 32
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para hoy persistirá el pronóstico de lluvias fuertes en las entidades de Veracruz (sur), Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua y Michoacán; además, se aproxima un nuevo frente fríos sobre el norte del país.
Lo anterior se deberá al desplazamiento de la onda tropical 39 y un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, que también ocasionarán precipitaciones en la península de Yucatán, de acuerdo con su pronóstico.
También se prevén intervalos de chubascos para Tamaulipas, Veracruz (regiones huastecas Alta y Baja; totonaca y Nautla), Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí (Huasteca), Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), estado de México y Guerrero.
El organismo indicó que el frente frío nueve dejó de afectar al territorio nacional, pero este jueves se aproximará el décimo a la frontera norte de México.
De igual forma, mantiene vigilancia en una zona de baja presión localizada al suroeste de las costas de Michoacán, la cual presenta 70 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en un periodo de siete días.
Al finalizar el día, la onda tropical número 39 se desplazará al sur de las costas del Pacífico Sur mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en el sureste, sur y occidente del territorio nacional.