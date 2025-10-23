De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 32

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para hoy persistirá el pronóstico de lluvias fuertes en las entidades de Veracruz (sur), Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua y Michoacán; además, se aproxima un nuevo frente fríos sobre el norte del país.

Lo anterior se deberá al desplazamiento de la onda tropical 39 y un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, que también ocasionarán precipitaciones en la península de Yucatán, de acuerdo con su pronóstico.

También se prevén intervalos de chubascos para Tamaulipas, Veracruz (regiones huastecas Alta y Baja; totonaca y Nautla), Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí (Huasteca), Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), estado de México y Guerrero.