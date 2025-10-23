▲ Una de las viviendas construidas en la comunidad de Chapula, municipio de Tianguistengo, en la Sierra de HIdalgo, la cual quedó en ruinas tras el desbordamiento de un río. Foto La Jornada

Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 32

Tianguistengo, Hgo., El gobernador Julio Menchaca Salazar declaró inhabitable la comunidad de Chapula, municipio de Tianguistengo, en la región de la Sierra, a consecuencia de que el río se desbordó por las intensas lluvias la semana anterior y arrasó con la mayoría de las casas que había en ese poblado.

El mandatario estatal dio a conocer que el Ejército Mexicano desalojó vía aérea a los 144 habitantes de Chapula, “hasta dos perritos” que vivían en la población.

Explicó que los residentes construyeron sus casas “en lo más planito, que era la ribera del río; llegó el agua y se lo llevó todo, y ya no hay casas”.

Sostuvo que Chapula ya no va a volver ser habitado, por las condiciones del lugar, y que lo mismo va a ocurrir con otras localidades que resultaron afectadas por los aguaceros.

Sin embargo, no precisó el número ni qué sitios ya no podrán recibir a sus antiguos moradores.

A pregunta expresa de reporteros, Menchaca Salazar dijo que “sería temerario ofrecer un número de comunidades que ya no podrán ser ocupadas”, y adelantó que eso se hará mediante una evaluación posterior a través de censos.