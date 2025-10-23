Jueves 23 de octubre de 2025, p. 32
Tianguistengo, Hgo., El gobernador Julio Menchaca Salazar declaró inhabitable la comunidad de Chapula, municipio de Tianguistengo, en la región de la Sierra, a consecuencia de que el río se desbordó por las intensas lluvias la semana anterior y arrasó con la mayoría de las casas que había en ese poblado.
El mandatario estatal dio a conocer que el Ejército Mexicano desalojó vía aérea a los 144 habitantes de Chapula, “hasta dos perritos” que vivían en la población.
Explicó que los residentes construyeron sus casas “en lo más planito, que era la ribera del río; llegó el agua y se lo llevó todo, y ya no hay casas”.
Sostuvo que Chapula ya no va a volver ser habitado, por las condiciones del lugar, y que lo mismo va a ocurrir con otras localidades que resultaron afectadas por los aguaceros.
Sin embargo, no precisó el número ni qué sitios ya no podrán recibir a sus antiguos moradores.
A pregunta expresa de reporteros, Menchaca Salazar dijo que “sería temerario ofrecer un número de comunidades que ya no podrán ser ocupadas”, y adelantó que eso se hará mediante una evaluación posterior a través de censos.
Lo primordial por el momento, dijo el gobernante, es enviar alimentos a las poblaciones que aún permanecen incomunicadas.
Aseguró que recibió un video donde se muestra un caserío, cuyos habitantes no tuvieron víveres en ocho días, por lo que reiteró, “lo más importante es enviar alimentos a los sitios dañados”, mientras se aceleran los trabajos para reabrir la circulación vehicular en los caminos bloqueados por deslaves.
Apuntó que para distribuir los víveres, el gobierno estatal, junto con el Ejército Mexicano, ubicó 77 comunidades principales en los municipios perjudicados, desde donde se envían víveres a las rancherías alejadas.
Asimismo, sostuvo que la crisis generada por las precipitaciones se va a superar a largo plazo.