Dixio
Declaran inhabitable el pueblo de Chapula, Hidalgo, arrasado por inundaciones
Foto
▲ Una de las viviendas construidas en la comunidad de Chapula, municipio de Tianguistengo, en la Sierra de HIdalgo, la cual quedó en ruinas tras el desbordamiento de un río.Foto La Jornada
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 32

Tianguistengo, Hgo., El gobernador Julio Menchaca Salazar declaró inhabitable la comunidad de Chapula, municipio de Tianguistengo, en la región de la Sierra, a consecuencia de que el río se desbordó por las intensas lluvias la semana anterior y arrasó con la mayoría de las casas que había en ese poblado.

El mandatario estatal dio a conocer que el Ejército Mexicano desalojó vía aérea a los 144 habitantes de Chapula, “hasta dos perritos” que vivían en la población.

Explicó que los residentes construyeron sus casas “en lo más planito, que era la ribera del río; llegó el agua y se lo llevó todo, y ya no hay casas”.

Sostuvo que Chapula ya no va a volver ser habitado, por las condiciones del lugar, y que lo mismo va a ocurrir con otras localidades que resultaron afectadas por los aguaceros.

Sin embargo, no precisó el número ni qué sitios ya no podrán recibir a sus antiguos moradores.

A pregunta expresa de reporteros, Menchaca Salazar dijo que “sería temerario ofrecer un número de comunidades que ya no podrán ser ocupadas”, y adelantó que eso se hará mediante una evaluación posterior a través de censos.

Foto
▲ Chapula es una de las comunidades del municipio de Tianguistengo, Hidalgo, que ya no podrán ser habitables luego de las intensas lluvias, inundaciones y deslaves. En Huehuetla, los propios pobladores llevan a cabo las labores de limpieza. En tanto, en Poza Rica, elementos de la Marina trabajan en las labores de saneamiento y ya se entregan apoyos a damnificados.Foto Ricardo Montoya y La Jornada

Lo primordial por el momento, dijo el gobernante, es enviar alimentos a las poblaciones que aún permanecen incomunicadas.

Aseguró que recibió un video donde se muestra un caserío, cuyos habitantes no tuvieron víveres en ocho días, por lo que reiteró, “lo más importante es enviar alimentos a los sitios dañados”, mientras se aceleran los trabajos para reabrir la circulación vehicular en los caminos bloqueados por deslaves.

Apuntó que para distribuir los víveres, el gobierno estatal, junto con el Ejército Mexicano, ubicó 77 comunidades principales en los municipios perjudicados, desde donde se envían víveres a las rancherías alejadas.

Asimismo, sostuvo que la crisis generada por las precipitaciones se va a superar a largo plazo.

