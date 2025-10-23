Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 31

Veracruz, Ver., La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, calculó que podría llevar hasta dos años la reconstrucción y recuperación de caminos y otras zonas afectadas del norte de la entidad, luego de los daños que dejaron las lluvias e inundaciones recientes.

Comentó que se trabaja en conjunto con el gobierno federal para atender todos los problemas y necesidades que hay en Poza Rica, Álamo y otros municipios de la región que tuvieron perjuicios.

Explicó que todavía hay 25 localidades incomunicadas, incluida la cabecera municipal de Ilamatlán, por lo que siguen las labores para limpiar calles y restablecer servicios.

“Así me lleve un año, dos años, cuando mucho, en la reconstrucción de caminos junto con el gobierno federal, lo vamos a hacer”, sostuvo la mandataria en entrevista.

Añadió que se estima que el fondo de reconstrucción cuente con más de mil millones de pesos a finales de diciembre, pues se han sumado ahorros de otros ámbitos que se consideraban superfluos.

La mandataria morenista insistió en que la reconstrucción del norte de Veracruz no es tema de dinero, sino del esfuerzo que se debe realizar en materia de limpieza, remediación y atención a la ciudadanía en general.

Reiteró que para diciembre próximo el fondo de reconstrucción contempla más de mil millones de pesos, “porque está considerado en las reglas”.