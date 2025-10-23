De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 31

La Oficina de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México informó que comenzó la entrega de 760 paquetes de higiene familiar en el municipio de Álamo, Veracruz, afectado por las intensas lluvias del 8 y 9 de octubre.

Señaló que además se entregarán 2 mil bolsas de limpieza para el hogar que incluyen cloro, cubetas y otros insumos esenciales para limpiar y desinfectar viviendas afectadas por el lodo y el agua estancada.

El organismo de Naciones Unidas señaló que instalará y pondrá en operación una planta potabilizadora móvil en una de las zonas más afectadas, para garantizar acceso a agua segura para el consumo humano, permitiendo que las familias puedan llenar sus garrafones.

Destacó que las familias beneficiadas, muchas de las cuales perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas debido a los daños ocasionados por el agua y el lodo, se encuentran actualmente albergadas en escuelas y centros comunitarios habilitados como refugios temporales.

En un comunicado, Fernando Carrera, representante de Unicef en México, indicó que en las zonas afectadas por las inundaciones las familias "siguen expuestas a posibles enfermedades derivadas del contacto con agua contaminada. En emergencias como esta, el acceso a agua segura, saneamiento e higiene es fundamental para prevenir enfermedades".