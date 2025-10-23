▲ La mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, ayer durante su conferencia matutina, donde informó la entrega de los primeros apoyos de 20 mil pesos a damnificados en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 31

El saldo de fallecimientos que provocaron las lluvias intensas en cinco entidades subió a 78, en tanto que aún hay 23 personas desaparecidas, según las cifras que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

Por otro lado, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, comentó que de las 288 localidades originalmente incomunicadas, ya se restableció el paso en 195; es decir, 93 aún permanecen aisladas, esto es, 30 por ciento.

Sheinbaum destacó que ayer comenzó la entrega de los primeros apoyos de 20 mil pesos en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. En el caso de Hidalgo, precisó, esta entrega empezará el próximo domingo toda vez que es la entidad donde hay más comunidades aisladas y no ha concluido el censo correspondiente. El último reporte de la Secretaría del Bienestar indica que son 85 mil 221 casas censadas, que fueron afectadas por las lluvias.

La mandataria destacó el apoyo de la mayoría de empresarios que, aun cuando pueden tener diferencias con su movimiento, asumen la necesidad de apoyar primero a los pobres. Muchos empresarios saben que ya el pasado quedó atrás, “y esa visión la tienen hoy muchos industriales que pagan sus impuestos, que saben que hay que colaborar. en situaciones como éstas; muchos ayudan, muchos otros, no, ¿eh?, también, pero la gran mayoría ayuda de manera desinteresada”.