Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 9

Madrid. Un total de 15 historias, dos menos que el año pasado, competirán por la nominación al Goya a la Mejor Película Iberoamericana en la 40 edición de estos premios, que se celebrarán en Barcelona el próximo 28 de febrero. Las cintas están dirigidas por siete directoras y ocho directores.

La Academia de Cine anunció los títulos de los 15 países iberoamericanos que tienen representación en esta categoría. En concreto, Paraguay seleccionó la cinta Bajo las banderas, el sol, dirigida por Juanjo Pereira; Portugal, Banzo, de Margarida Cardoso; Argentina, Belén, de Dolores Fonzi; y Perú por Cuadrilátero, de Daniel Rodríguez Risco.

Asimismo, Venezuela elegió El extraordinario viaje del dragón, de Kaori Flores Yonekura; La misteriosa mirada del flamenco, realizada por Diego Céspedes, que representa a Chile; la costarricense La piel del agua, dirigida por Patricia Velásquez; La virginia de los bolivianos, desde Bolivia, de Juan Cristóbal Ríos; la ecuatoriana Los ahogados, de Juan Sebastián Jácome; Manas, dirigida por Marianna Brennand, escogida por Brasil; No nos moverán, realizada por Pierre Saint Martin Castellano, representante de México.