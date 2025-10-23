▲ La cantante lanzará el álbum Yo canto 2 / Io canto 2 que compila versiones en español e italiano. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 9

Los Ángeles. A Laura Pausini, que en su infancia en un pequeño pueblo en Italia soñaba con ser una cantante de piano bar, su éxito y presencia global aún la intrigan.

“Cuando vives una vida como la mía, nacida en un pueblo pequeño de Italia, (...) yo pensaba ser una cantante de piano bar. Y ya era muy complicado hacerlo, porque en los años 90 en mi tierra sólo cantaban los hombres. Entonces era casi imposible”, dijo la cantante en entrevista con Afp.

“Entonces no tengo idea. Todos los días me pregunto por qué”, agregó.

La artista reflexiona que a lo largo de su trayectoria abrazó su instinto y evitó propuestas que no resonaban con ella. “Y creo que si hay una explicación, sería ésta”.

Poderosas entonaciones

Se hizo un nombre propio en la escena musical gracias a sus poderosas entonaciones que la posicionaron en su natal Italia, como en el mercado hispano, y permanece relevante desde hace más de tres décadas.

Después de su reciente gira, la italiana pensó que 2025 sería un año tranquilo.

Pero, inquieta por naturaleza, regresó al estudio para producir, no uno, sino dos discos que encapsulan un viaje nostálgico por sus raíces musicales y que la llevarán a una ambiciosa gira mundial.

“Iba a ser un año de descanso, pero es uno que más voy a recordar para toda mi vida”, indicó la intérprete de La soledad, quien recibe hoy el Premio Billboard Ícono por su carrera.

Pausini, con más de una docena de discos a cuestas y millones de copias vendidas, decidió este año honrar a los cantantes y compositores que la han influenciado en español e italiano con el álbum doble Yo canto 2 / Io canto 2 que compila versiones en ambas lenguas.