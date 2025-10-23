Espectáculos
Ver día anteriorJueves 23 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/23. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Espectáculos/“Estoy bien”, asegura Brigitte Bardot tras rumores sobre su estado de salud/
A nterior
S iguiente
 
“Estoy bien”, asegura Brigitte Bardot tras rumores sobre su estado de salud
 
Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 8

París. “Estoy bien”, aseguró ayer la actriz francesa Brigitte Bardot en un mensaje en X, en respuesta a rumores en las redes sociales sobre su estado de salud.

“No sé quién es el imbécil que lanzó esta noche esta fake news sobre mi desaparición, pero sepan que estoy bien y no pienso tirar la toalla”, indicó la legendaria estrella del cine francés de 91 años.

Bardot regresó a su casa el viernes 17 de octubre tras una intervención quirúrgica que requirió su hospitalización en Toulon, en el sur de Francia, informó su secretaria en un comunicado enviado a Afp.

La otrora estrella del cine francés “fue hospitalizada brevemente en el hospital privado Saint-Jean de Toulon para someterse a una intervención quirúrgica leve que se llevó a cabo de forma satisfactoria”, añadió.

Foto
▲ La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot a su salida del Palacio del Elíseo en París tras reunirse con el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, en 2007.Foto Afp

Brigitte Bardot, que dejó el cine en los años 1970 para dedicarse a la defensa de los animales, vive entre su famosa residencia de La Madrague en Saint-Tropez, en el sur de Francia, y en una segunda casa más en el interior, La Garrigue, que alberga animales y una capilla privada.

En mayo, en una entrevista con la cadena BFM Tv, afirmó que vivía como “una granjera”, rodeada de sus animales, y que no tenía “ni móvil ni ordenador”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto