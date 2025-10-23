Afp

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 8

París. “Estoy bien”, aseguró ayer la actriz francesa Brigitte Bardot en un mensaje en X, en respuesta a rumores en las redes sociales sobre su estado de salud.

“No sé quién es el imbécil que lanzó esta noche esta fake news sobre mi desaparición, pero sepan que estoy bien y no pienso tirar la toalla”, indicó la legendaria estrella del cine francés de 91 años.

Bardot regresó a su casa el viernes 17 de octubre tras una intervención quirúrgica que requirió su hospitalización en Toulon, en el sur de Francia, informó su secretaria en un comunicado enviado a Afp.

La otrora estrella del cine francés “fue hospitalizada brevemente en el hospital privado Saint-Jean de Toulon para someterse a una intervención quirúrgica leve que se llevó a cabo de forma satisfactoria”, añadió.