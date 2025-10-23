Ap

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 8

Nueva York. Objetos, recuerdos y fotografías adornan la oficina de Adam Driver en Brooklyn. Hay una obra de arte que Jim Jarmusch le regaló por su cumpleaños 40 y docenas de fotografías del set, incluyendo una de Driver y su hijo en el halcón milenario de La Guerra de las Galaxias. “Un amigo que vio todo esto dijo: ‘Ah, entonces te importa’”, indica Driver, riéndose.

El actor estadunidense, de 41 años, puede parecer estoico, pero su pasión por el cine y, en particular por los cineastas que lo hacen, es profunda. En poco tiempo, ha trabajado con una serie de directores de un sólo nombre: Scorsese, Coppola, Spielberg, Jarmusch, Soderbergh...

En una era cinematográfica en la que las franquicias, y no los cineastas, han dominado la industria, Driver se ha mantenido notablemente leal a los directores comprometidos a hacer películas personales. Valientemente siguió a Francis Ford Coppola en Megalópolis y ayudó a Michael Mann a realizar su proyecto personal de toda la vida, Ferrari.

Este otoño, coprotagoniza su tercera película de Jarmusch, la cual ganó en la Mostra de Venecia: Father Mother Sister Brother. Todo lo que el director estadunidense necesitaba hacer era pedirle, asegura Driver, y él aceptaba, sin importar el papel.

Mientras, Driver se reunió con la prensa antes de partir hacia Budapest para rodar Alone At Dawn con Ron Howard. Es una película significativa para él, un ex infante de marina. En ella interpreta a John Chapman, un controlador de combate de la Fuerza Aérea que fue asesinado combatiendo en Afganistán en 2002.

“Se trata del carácter y la historia y, por eso me gustan tanto estos cineastas”, comenta. “Parecen pocos y están muy separados, pero están haciendo películas que se sienten como si fueran dirigidas por una persona”.

Pero la fe de Driver en los cineastas no siempre es compartida por los poderes existentes en la industria. En una larga conversación que a menudo tocaba las preocupaciones de Driver sobre las tendencias actuales de Hollywood, reveló que él y Steven Soderbergh pasaron dos años desarrollando una película de Star Wars que finalmente fue cancelada por la compañía Walt Disney Co.

Un casi encuentro con Star Wars

“Siempre me interesó hacer otro filme de Star Wars”, comenta Driver, quien protagonizó como Kylo Ren en la trilogía iniciada por El despertar de la fuerza. “Había estado hablando de hacer otro desde 2021. Kathleen (Kennedy) se había comunicado. Siempre decía: con un gran director y una gran historia, estaría allí en un segundo. Me encantaba ese personaje y me gustaba interpretarlo”. Driver dice que llevó un concepto a Soderbergh para una película que tendría lugar después de El ascenso de Skywalker. Esa cinta culminó con la redención de Ren y su aparente muerte. Driver había emprendido la trilogía con un arco pensado para Ren que invertía el viaje de Darth Vader. A medida que la trilogía evolucionó, no resultó de esa manera. Driver sintió que había asuntos pendientes para Kylo Ren, o como se le conocía antes de volverse al Lado Oscuro, Ben Solo.