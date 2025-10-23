Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 26

La Comer, cadena de supermercados, reportó resultados trimestrales positivos, los cuales atribuyó a sus campañas promocionales.

Su utilidad neta del tercer trimestre sumó 641 millones de pesos, contra 584 millones del mismo periodo del año anterior, mientras sus ingresos netos ascendieron a 11 mil 813 millones de pesos, un incremento de 11.2 por ciento.

“Con muy buenos resultados, continuamos durante el trimestre nuestra campaña promocional Temporada Naranja”, destacó.

Chedraui, buen resultado pese a efecto cambiario

Grupo Comercial Chedraui, por ventas el segundo competidor más grande de autoservicios que opera en México, exhibió resultados positivos pese a efectos cambiarios.

Su utilidad neta del tercer trimestre creció en 13.3 por ciento respecto al mismo trimestre de 2024, al sumar mil 646 millones de pesos.

En cuanto a sus ventas consolidadas, éstas totalizaron 71 mil 768 millones de pesos, similares a las registradas en el mismo trimestre del año previo. Al respecto, señaló una disminución en las ventas de Chedraui USA por el efecto cambiario dado que el dólar cotizó en 18.59 pesos en promedio durante el tercer trimestre de 2025.

Utilidad de Liverpool se contrajo 10.5%

El Puerto de Liverpool reportó un crecimiento de 4.4 por ciento en sus ingresos consolidados, si bien su utilidad neta del tercer trimestre se redujo en 10.5 por ciento a 3 mil 953 millones de pesos.