Reportes trimestrales
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 26
La Comer, cadena de supermercados, reportó resultados trimestrales positivos, los cuales atribuyó a sus campañas promocionales.
Su utilidad neta del tercer trimestre sumó 641 millones de pesos, contra 584 millones del mismo periodo del año anterior, mientras sus ingresos netos ascendieron a 11 mil 813 millones de pesos, un incremento de 11.2 por ciento.
“Con muy buenos resultados, continuamos durante el trimestre nuestra campaña promocional Temporada Naranja”, destacó.
Chedraui, buen resultado pese a efecto cambiario
Grupo Comercial Chedraui, por ventas el segundo competidor más grande de autoservicios que opera en México, exhibió resultados positivos pese a efectos cambiarios.
Su utilidad neta del tercer trimestre creció en 13.3 por ciento respecto al mismo trimestre de 2024, al sumar mil 646 millones de pesos.
En cuanto a sus ventas consolidadas, éstas totalizaron 71 mil 768 millones de pesos, similares a las registradas en el mismo trimestre del año previo. Al respecto, señaló una disminución en las ventas de Chedraui USA por el efecto cambiario dado que el dólar cotizó en 18.59 pesos en promedio durante el tercer trimestre de 2025.
Utilidad de Liverpool se contrajo 10.5%
El Puerto de Liverpool reportó un crecimiento de 4.4 por ciento en sus ingresos consolidados, si bien su utilidad neta del tercer trimestre se redujo en 10.5 por ciento a 3 mil 953 millones de pesos.
En un comunicado explicó que la campaña “La Gran Barata” liquidó exitosamente el inventario antiguo apoyando así mejoras en el margen”, pero que “la promoción “Regreso a Clases” enfrentó desafíos debido a consumidores cautelosos.
Se disparan 354.6% las utilidades de Cuervo
Las utilidades trimestrales de Cuervo, líder en la industria de bebidas espirituosas, se dispararon en 354.6 por ciento al sumar 4 mil 123 millones de pesos frente a 907 millones de pesos del tercer trimestre del año pasado. Lo anterior, pese a una ligera disminución en sus ventas que sumaron 10 mil 922 millones de pesos frente a los 10 mil 949 millones del mismo trimestre de 2024.
“Durante el trimestre, obtuvimos resultados sólidos y fortalecimos aún más nuestra posición financiera, a pesar de la continua volatilidad en la industria global de espirituosos”, ponderó Cuervo en su reporte.
Alsea mejora ganancias
El operador mexicano de cadenas de restaurantes y cafeterías Alsea reportó un alza de 1.8 por ciento de sus ganancias en el tercer trimestre gracias a que sus ingresos aumentaron 2 por ciento, que la empresa atribuyó a la eficiencia de costos y al apetito por sus marcas en España.
La multinacional, que opera cadenas como Domino’s Pizza y Starbucks en Europa y América Latina dijo que su beneficio neto subió a 367 millones de pesos, con ingresos por 21 mil 150 millones de pesos.