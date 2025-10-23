▲ Edificio de la corte de Nueva York. Foto tomada de la página oficial de la Corte de Distrito Sur de Nueva York.

Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 24

Los fondos de inversión estadunidenses que litigan un adeudo de 580 millones de dólares con Tv Azteca buscan que se impongan sanciones por desacato contra esta empresa, que se extiendan a Grupo Salinas, como controlador, y que se evalúe si también Ricardo Salinas Pliego como accionista mayoritario de la televisora podría tener la misma pena, tal y como sucedió en el caso con AT&T, de acuerdo con un par de cartas enviadas a la corte que lleva el caso en Estados Unidos.

A un mes de que el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul G. Gardephe, ordenó a Tv Azteca desistir de un par de demandas que la televisora presentó en México contra sus acreedores por una emisión de bonos en 2017, éstos acusan que la compañía y Grupo Salinas han hecho caso omiso y no han frenado los procesos judiciales de julio y septiembre de 2022 que han permitido a la empresa mexicana evitar el pago de la deuda, según la carta de los abogados que representan a los acreedores del consorcio mexicano.

“La orden judicial exige inequívocamente que Tv Azteca desestime las dos demandas mexicanas, y Tv Azteca, según su propia admisión, ha optado por impulsar esos casos en lugar de cumplir”, acusa en una carta el abogado de los acreedores encabezados por The Bank of New York Mellon.

El 22 de septiembre el juez Paul G. Gardephe ordenó que Tv Azteca y sus subsidiarias, funcionarios, agentes, servidores, empleados, abogados y personas relacionadas tomaran “todas las medidas necesarias, de inmediato, para desestimar” el par de acciones judiciales que había en México contra los acreedores de la televisora.

No obstante, según la carta, enviada por la representación de los acreedores, ni Tv Azteca ni Grupo Salinas han hecho nada para suspender las medidas e incluso siguieron de manera activa sus procesos en los juzgados mexicanos los días 1, 7 y 8 de octubre. En esa última fecha incluso pidieron a la décima corte de circuito civil intervenir y recusar a dos magistrados en una revisión de amparo que es parte del mismo proceso, apuntaron.