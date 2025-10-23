Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 23

Los establecimientos con programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX), que están muy vinculados con el comercio internacional, reportaron que el personal ocupado y las horas trabajadas cayeron, mientras las remuneraciones mostraron desempeño positivo durante agosto de 2025, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En medio de la suspensión de empresas del programa IMMEX hace unas semanas aplicada por la Secretaría de Economía debido a prácticas desleales, el personal ocupado en estos establecimientos cayó 0.6 por ciento a tasa mensual, su octavo retroceso consecutivo.Con respecto a agosto de 2024 aceleró su retroceso a 3.4 por ciento, del 2.9 por ciento anual previo.

Por tipo de empresa, en los manufactureros retrocedió 0.6 por ciento, y en los no manufactureros (asociados con actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios), 0.1 por ciento.

Las horas trabajadas descendieron 1.1 por ciento a tasa mensual: en las unidades económicas manufactureras bajaron 1.3 por ciento, y en las no manufactureras, 0.3 por ciento en agosto pasado.

En el octavo mes de 2025, las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos con programa IMMEX –pesos mensuales por persona, deflactados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)– se incrementaron 0.9 por ciento en relación con el mes previo. En la industria manufacturera tuvieron alza de uno por ciento, y en la no manufacturera, de 0.1.