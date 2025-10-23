Economía
Incertidumbre en el sector automotor ante revisión del T-MEC
Incertidumbre en el sector automotor ante revisión del T-MEC
 
Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 22

Durante la reunión que sostuvo con directivos de la automotriz japonesa Mazda, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en esta industria existe incertidumbre ante la revisión del Tratado comercial de América del Norte. Sin embargo, en el encuentro los empresarios ratificaron que la planta de Mazda –que está asentada en Salamanca– permanecerá, tanto para el abasto del mercado nacional como para las exportaciones a Estados Unidos.

Durante su conferencia, la mandataria comentó brevemente el contenido de la reunión que sostuvieron el martes, mencionando que había interés por parte de los directivos para ver cómo avanzaban las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos. Además, tenían inquietudes sobre la postura de su gobierno en la regulación ambiental para los vehículos y “qué tanto pensamos que se pueden incorporar los vehículos eléctricos en nuestro país.

“Nosotros lo hemos dicho muchas veces, desde hace mucho tiempo: México tiene un potencial de vehículos eléctricos, pero es muy importante la transición hacia el vehículo híbrido, con combustión interna y con electricidad. No necesariamente tienes que estar conectado a la red. Ellos coincidieron en esta idea”, aseguró Sheinbaum.

