Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 22

Durante la reunión que sostuvo con directivos de la automotriz japonesa Mazda, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en esta industria existe incertidumbre ante la revisión del Tratado comercial de América del Norte. Sin embargo, en el encuentro los empresarios ratificaron que la planta de Mazda –que está asentada en Salamanca– permanecerá, tanto para el abasto del mercado nacional como para las exportaciones a Estados Unidos.

Durante su conferencia, la mandataria comentó brevemente el contenido de la reunión que sostuvieron el martes, mencionando que había interés por parte de los directivos para ver cómo avanzaban las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos. Además, tenían inquietudes sobre la postura de su gobierno en la regulación ambiental para los vehículos y “qué tanto pensamos que se pueden incorporar los vehículos eléctricos en nuestro país.