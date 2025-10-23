Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 22

Con las adecuaciones a la ley de aduanas y el reforzamiento en el combate a la corrupción, especialmente contra las empresas factureras, el gobierno federal prevé recaudar 400 mil millones de pesos arriba de lo previsto en 2026, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó que en lo que va de esta administración se captaron 500 mil millones de pesos más sin aumentar impuestos, sólo recaudando mejor. Subrayó que en su gobierno se ajustó la tasa del IEPS a las bebidas azucaradas, pero eso tiene un objetivo para la salud.

En su conferencia matutina, señaló que en las aduanas se va a reforzar la verificación para evitar la evasión fiscal, porque ya estarán en operaciones los equipos de rayos X que se adquirieron en el sexenio pasado para ampliar las inspecciones no intrusivas. Reiteró que las aduanas en los puertos continuarán bajo resguardo de la Secretaría de Marina, aunque el director actual es un civil.

Enfatizó también en la importancia que tendrá el endurecimiento de acciones contra las empresas factureras para captar más recursos porque es una importante área de oportunidad para reducir la evasión fiscal.

“Nadie por encima de la ley”

A pregunta expresa, se refirió a las primeras actuaciones de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con la evasión de impuestos con la reforma en materia de amparo.

“La ley está aprobada. Las palabras ‘estado de derecho’ se han utilizado mucho en México, y a veces la usa quien no paga impuestos o que no paga los impuestos que le correspondería, o para otras cosas, para que la ley esté a favor de algunos que tenían privilegios. Y todo el objetivo de la reforma al Poder Judicial es el principio de Juárez: ‘Nada ni nadie por encima de la ley’. Nosotros somos juaristas, y México es juarista, así.”

Se preguntó a Sheinbaum sobre las 7 mil carpetas de investigación que el director de Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, afirmó que existen; sin embargo, declinó pronunciarse al respecto, pues corresponderá al Gabinete de Seguridad informar sobre el tema.