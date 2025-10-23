▲ Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, en su visita a la Cámara de Diputados. Foto @MAracely_Cruz

Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 22

La recaudación adicional que se obtenga por la ampliación y alza en “los impuestos saludables”, alrededor de 41 mil millones de pesos, podrá ser canalizada al Fondo Nacional de Salud (Fonsabi), sin necesidad de crear un nuevo fideicomiso que dificulte el manejo del recurso, adelantó Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, en respuesta a legisladores que reiteraron la necesidad de darle seguimiento a este dinero y que no se diluya en el presupuesto general.

“La salud sí tiene su fondo, es el Fonsabi, y podría ser que derivaremos este recurso que se vaya al Fonsabi. Si se cree que este esquema podría tener esa claridad y dar esa mayor tranquilidad en el sentido de que el recurso vaya hacia un fondo (…). No lo vemos oponible para nada, que pudiéramos hacerlo de esta manera”, externó la funcionaria, durante una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Legisladores de oposición reiteraron la necesidad de dar seguimiento a la recaudación adicional por el ajuste al impuesto especial sobre producción y servicios, el cual ya se aplicaba a bebidas azucaradas, pero ahora también se cobrará a aquellas con edulcorantes y a sueros. Los diputados también pidieron crear un “fondo inflexible y etiquetado para la salud de los mexicanos, que no se pueda tocar”.

Gómez Castro reiteró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió total transparencia en el manejo de estos recursos, así que se sabrá “cuánto se recabó, adónde se fue, en qué se gastó”. No obstante, si se necesita más certeza podría ir al Fonsabi, creado en la administración pasada.

“De lo que se trata es de que no generemos más mecanismos que a veces lo que nos hacen es dificultarnos el manejo del recurso.”

Al presentar el paquete económico, Hacienda informó que la ampliación de los “impuestos saludables” dejaría aproximadamente 41 mil millones de pesos para el próximo año. Con las modificaciones hechas en la Cámara de Diputados –que implicaron una reducción de 3.08 pesos por litro a 1.5 pesos la cuota en bebidas con edulcorantes, pero fueron compensadas con el gravamen a los sueros– los legisladores no esperan una modificación importante en la recaudación esperada.