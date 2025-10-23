Jueves 23 de octubre de 2025, p. a39
Boston. Tyrese Maxey anotó 40 puntos y VJ Edgecombe agregó 34 en su debut en la NBA para ayudar a los 76ers de Filadelfia a remontar 117-116 a los Celtics de Boston, en el partido inaugural de la temporada. Edgecombe anotó la mayor cantidad de unidades en un debut desde que Wilt Chamberlain logró 43 puntos en 1959.
En otros duelos, los Toros de Chicago se impusieron 115-111 a los Pistones de Detroit y los Knicks de Nueva York superaron 119-111 a los Cavaliers de Cleveland.