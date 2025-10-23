Ap

Jueves 23 de octubre de 2025

Boston. Tyrese Maxey anotó 40 puntos y VJ Edgecombe agregó 34 en su debut en la NBA para ayudar a los 76ers de Filadelfia a remontar 117-116 a los Celtics de Boston, en el partido inaugural de la temporada. Edgecombe anotó la mayor cantidad de unidades en un debut desde que Wilt Chamberlain logró 43 puntos en 1959.