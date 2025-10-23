De la Redacción

Jueves 23 de octubre de 2025, p. a39

Un gol del mexicano Alí Ávila en el primer minuto del partido fue suficiente para que Querétaro se impusiera 1-0 a Guadalajara en el duelo que se disputó en el estadio La Corregidora. Los Gallos cortaron una racha de cuatro victorias consecutivas de los rojiblancos, a falta de tres jornadas para que termine la fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx.

Un error del mediocampista Fernando El Oso González en la media cancha propició el contragolpe de Querétaro, que culminó con el tanto de Ávila, quien aprovechó un rechazo del guardameta José Tala Rangel para mandar a guardar el esférico con un sutil remate desde el área chica.

Pese a los intentos por empatar, las Chivas no lograron vulnerar el arco defendido por Guillermo Allison tras errores de sus delanteros, por lo que se mantendrán hasta el final del torneo en la pelea por afianzarse en zona de clasificación. El artillero Armando Hormiga González salió del terreno de juego por una presunta sobrecarga muscular.

Los dirigidos por Gabriel Milito ocupan el octavo sitio del campeonato con 20 unidades, y se medirán en los últimos duelos de la fase regular ante el Atlas, en otra edición del clásico tapatío, además de Pachuca y Monterrey, respectivamente. En el estadio Olímpico Universitario, Atlético San Luis derrotó 1-0 a Pumas, que con el resultado quedaron fuera de los sitios para disputar play-in. Con el descalabro, los dirigidos por Efraín Juárez ya suman seis partidos sin conocer la victoria (con derrotas ante el Guadalajara y el América).