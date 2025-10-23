▲ Miles de personas se congregaron en la capital Rabat para celebrar la victoria de la selección de Marruecos en el Mundial Sub-20 de Chile. El sonido de las vuvuzelas y los cánticos acompañaron el paso del autobús en el que desfilaron los juveniles Leones del Atlas, aclamados por una masa de aficionados vestidos de rojo y verde con multitud de banderas, al festejar su primer campeonato del mundo tras imponerse 2-0 a Argentina. Foto Ap