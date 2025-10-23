Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. a12

Lausana. El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció ayer que rompió el diálogo con Indonesia en represalia por la negativa del país asiático a conceder la visa de entrada a los gimnastas israelíes que debían participar en el Mundial que se disputa en Yakarta.

“Todos los atletas, equipos y oficiales deportivos que cumplan con los criterios de elegibilidad deben poder participar en competiciones deportivas internacionales, sin sufrir ningún tipo de discriminación por parte del país anfitrión, de acuerdo con la Carta Olímpica”, recor-dó la comisión ejecutiva del COI, que se reunió esta semana para discutir este asunto.

La decisión de denegar el documento se produjo después de que la planeada participación de Israel provocara una intensa oposición en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo, que durante mucho tiempo ha sido firme partidaria de los palestinos y se ha pronunciado en contra del genocidio en la franja de Gaza.