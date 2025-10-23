▲ Los fanáticos turcos formaron un enorme mosaico para exigir el alto a la barbarie de Israel. Foto Afp

De la Redacción y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. a12

Aficionados del equipo turco Galatasaray mostraron una pancarta gigante en apoyo a Palestina con la frase Stop the genocide! (¡Alto al genocidio!), ayer en la victoria 3-1 frente al Bodo/Glimt en un duelo correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Campeones de Europa.

En el estadio Rams Park, los fanáticos también armaron un mosaico con los colores de la bandera palestina cuando los jugadores entraban al campo en señal de protesta debido a los constantes ataques israelíes a la franja de Gaza.

Incluso el propio club turco publicó en sus redes sociales la imagen del mosaico en apoyo al pueblo palestino con el hashtag #FreePalestine. Así, el Galatasaray se suma a los equipos como el Athletic de Bilbao, de España, y el PSG, de Francia, que han mostrado de manera pública su repudio al genocidio en Gaza.

La postura el Galatasaray contrasta con la de la FIFA, dirigida por Gianni Infantino, que ha preferido no sancionar a Israel pese a los llamados por parte de activistas y expertos de la Organización de Naciones Unidas.

En el juego de ayer, el Galatasaray ganó con un doblete de Victor Osimhen (a los minutos 3 y 33), así como con un tanto de Yunus Akgun (60).

En otro duelo de esta jornada de la Champions, el Athletic de Bilbao venció 3-1 al Qarabag en el estadio San Mamés, recinto donde hace unas semanas el plantel vasco también mostró su solidaridad con Palestina al realizar un homenaje a las víctimas del genocidio.

En tanto, el Real Madrid, que derrotó 1-0 a la Juventus en el choque estelar de ayer, y el Bayern Múnich, que goleó 4-0 al Brujas, mantuvieron su pleno de victorias en esta Liga de Campeones, don-de el Liverpool reaccionó con una goleada por 5-1 al Eintracht Fráncfort, con lo que rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas, tomando en cuenta todas las competiciones.