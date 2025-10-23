Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. a11

Con la encomienda de cerrar de buena forma su preparación rumbo a las eliminatorias Concacaf W 2025/26, con miras al Mundial de Brasil 2027, la selección femenil mexicana disputará hoy el primero de dos partidos amistosos contra Nueva Zelanda, al que trata-rá de vencer por primera vez, luego de que ha derrotado a las tricolores en dos ocasiones.

Dichos compromisos, los cuales se llevarán a cabo en los estadios Ciudad de los Deportes y en el Olímpico Benito Juárez (en Ciudad Juárez) los días 23 y 26 de octubre, respectivamente, serán de gran utilidad para el equipo dirigido por el español Pedro López de cara al certamen eliminatorio regional, que comienza en noviembre próximo, y donde México forma parte del Grupo A, junto con Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía e Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Al término de las eliminatorias Concacaf W, que se jugarán en las tres próximas fechas FIFA, los seis ganadores de sector se unirán a Estados Unidos y Canadá en el Campeonato Concacaf W 2026, torneo clasificatorio de la confederación tanto para el Mundial de Brasil 2027 como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.