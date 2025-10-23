Jueves 23 de octubre de 2025, p. a11
Con la encomienda de cerrar de buena forma su preparación rumbo a las eliminatorias Concacaf W 2025/26, con miras al Mundial de Brasil 2027, la selección femenil mexicana disputará hoy el primero de dos partidos amistosos contra Nueva Zelanda, al que trata-rá de vencer por primera vez, luego de que ha derrotado a las tricolores en dos ocasiones.
Dichos compromisos, los cuales se llevarán a cabo en los estadios Ciudad de los Deportes y en el Olímpico Benito Juárez (en Ciudad Juárez) los días 23 y 26 de octubre, respectivamente, serán de gran utilidad para el equipo dirigido por el español Pedro López de cara al certamen eliminatorio regional, que comienza en noviembre próximo, y donde México forma parte del Grupo A, junto con Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía e Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Al término de las eliminatorias Concacaf W, que se jugarán en las tres próximas fechas FIFA, los seis ganadores de sector se unirán a Estados Unidos y Canadá en el Campeonato Concacaf W 2026, torneo clasificatorio de la confederación tanto para el Mundial de Brasil 2027 como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Para los partidos ante Nueva Zelanda, que venció 2-1 y 1-0 México en otros amistosos disputados en mayo de 2019 y en septiembre de 2022, respectivamente, el estratega tricolor convocó a 23 jugadoras, la mayoría provenientes de la Liga Mx Femenil, quienes tratarán de romper esa racha negativa.
“Enfrentamos a un rival de mucha jerarquía, que nos muestra el tipo de competición que tenemos que afrontar”, señaló López.
Asimismo, indicó que luego de no conseguir el boleto al Mundial de 2023 ni a los Juegos Olímpi-cos de París 2024, el objetivo primordial “es clasificar a Brasil 2027 y Los Ángeles 2028, tenemos todo para estar ahí”.