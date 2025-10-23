▲ Una pequeña multitud colma con carteles, fotografías y gorras en busca de un autógrafo el paso de Pato O’ward, quien, ante la ausencia de Checo Pérez, se convierte en protagonista de la fiebre por la F1 de los seguidores mexicanos. Foto Alberto Aceves

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. a11

El mexicano Patricio O’Ward, piloto confirmado por McLaren para conducir un auto de Fórmula 1 en las prácticas libres del Gran Premio de México, piensa que el rol de reserva en un equipo representa un proceso de aprendizaje que no sabe cuántas personas quisieran tomar. “Es el peor trabajo”, afirma, aunque muchos de sus rivales no lo di-gan de forma pública. El subcampeón del serial IndyCar correrá mañana el monoplaza MCL39 del británico Lando Norris, el segundo más rápido en un campeonato mundial que domina su compañero de equipo, Oscar Piastri.

En la edición del año pasado, O’Ward completó 21 vueltas y terminó en el lugar 13, afectado por la entrada a boxes y la aparición de dos banderas rojas. “Fueron como 15 minutos de práctica”, se lamenta; “pero espero que esta vez me toque hacer un poquito más. Ya dejé esa presión del sueño de F1. Si no se me da la oportunidad, estaré feliz de seguir en IndyCar. Hay cosas que no dependen de mí”.

Alrededor del regiomontano, una pequeña multitud colma con carteles y fotografías las escaleras y pasillos del tercer piso de un centro comercial, muy cerca del Toreo de Cuatro Caminos.

Aunque es sólo por unas horas, el piloto de 26 años parece tomar la estafeta del ex subcampeón mundial, Sergio Pérez, quien ayudó a transformar la percepción del automovilismo en México en una celebración nacional. La ausencia de Checo este año marca el fin de una era, pero a la vez genera que Pato O’Ward sea el motivo principal de una auténtica fiebre por la Fórmula 1. “Pato, ¿por qué vino tanta gente a nuestra cita?”, “Estudio aeronáutica por ti”, “Te dediqué mi título universitario”. Los mensajes con letras gigantes de decenas de personas, muchas de ellas mujeres de entre 20 y 35 años, lo sorprenden.

“México tiene una afición única”, señala desde una tarima en la que firma gorras, coches de carreras, prendas con los colores naranja de McLaren e imágenes de sus pasadas visitas a la capital del país. El viernes correrá por cuarta vez una sesión de prácticas libres en el Gran Premio de México. “Llevo años coqueteando con la F1. En 2019 ya tenía todo en línea para subir, pero, por cuestiones políticas, no se pudo hacer nada. Es muy difícil quitarle el asiento a alguien que hace bien su trabajo, no du-do que puedo hacerlo como ellos (Norris y Piastri), pero viví lo mismo en IndyCar. Nadie me quería dar la oportunidad, hay muchísimo dinero de por medio”.