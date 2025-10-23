Adriana Díaz Reyes

En los 15 años recientes, el ciclismo mexicano ha rodado por un camino sin rumbo. Con una federación en constante conflicto con su homóloga internacional, la disciplina ha luchado por sobrevivir gracias a los garbanzos de a libra que han dado la cara por el país a escala internacional.

Sin un calendario oficial de competencias, falta de apoyos a los talentos, división y una ausencia de proyectos claros, la especialidad obtuvo contados logros, por lo que se decidió formar la Unión Ciclista Mexicana (Ucimex), asociación que pretende recuperar el presti-gio perdido.

“Creo que se avecinan buenos tiempos. Ahora mismo estamos viviendo un momento especial gracias al desempeño de Isaac del Toro, que generó un viento a favor. El ciclismo es un campo fértil porque hay mucho interés de toda la afición por darle seguimiento a nuestros atletas”, comentó Bernardo de la Garza, titular de la Ucimex y ex director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La crisis ha sido larga y profunda. La historia de carencias nacionales comenzó en 2009, cuando se eligió de titular de la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) al oaxaqueño Edgardo Hernández, quien se apoderó del cargo por 13 años hasta que en 2022 fue des-conocido por la Unión Ciclista Internacional (UCI) debido a “graves deficiencias de gobernanza”.

“La federación estuvo suspendida por algunos años, ya que estaba acéfala. Debimos comenzar de cero, pero ahora los atletas tienen paz y certeza porque cuentan con un organismo que los representa y los pone como prioridad. Un punto a favor es que tenemos buena coordinación con el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Conade”, agregó De la Garza.

Con la realización del Campeonato Nacional de la especialidad en Ensenada a partir de hoy, la disciplina pretende encaminar el trabajo de cara al comienzo del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La competencia se realiza desde 1998 y al año siguiente se incorporó la rama femenil. Se canceló en 2004, cuando la UCI informó el desconocimiento a la FMC y a Hernández. El certamen perdió el aval internacional y por ello la última edición oficial fue en 2021.