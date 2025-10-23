Confirman su participación en el Campeonato nacional
Jueves 23 de octubre de 2025, p. a10
La ocasión más reciente que Isaac del Toro rodó su bicicleta en una competencia en México tenía 16 años. Con su carrera a punto de despuntar, el pedalista se ubicó en el sitio 20 en un recorrido de 128 kilómetros durante el Campeonato Nacional de Aguascalientes.
Fue su despedida del país. El deportista de Baja California migró después y protagonizó una espectacular escalada al top mundial que lo convirtió en un cazagigantes con un futuro prometedor.
Ayer, el UAE Team Emirates, su equipo, confirmó la noticia que todos querían escuchar. Después de una temporada histórica para el ciclismo mexicano, El Torito, de 21 años, volverá al país para competir en el Campeonato Nacional que se llevará a cabo en su natal Ensenada a partir de este jueves.
“Aún no hemos terminado… ¡y Torito tampoco! Nos complace anunciar que Isaac participará en el Campeonato Nacional Mexicano esta semana”, posteó la organización en redes sociales. Una noticia que representa mucho no sólo en lo deportivo, sino para las nuevas generaciones que tendrán la oportunidad de convivir con el mejor ciclista nacional de las últimas décadas.
El equipo árabe destacó que, aunque la temporada europea finalizó la semana pasada, la organización del Nacional se dio en “circunstancias excepcionales”, por lo que el equipo extenderá su campaña 2025 una semana para que el mexicano pueda correr ante su público.
Entre el viento del Pacífico y las calles de Ensenada, donde recorrió sus primeros kilómetros, Del Toro se rencontrará con su gente, ésa que lo sigue vía remota en cada competencia en la que participa y que ve en él un modelo a seguir.
“Espero que toda la comunidad ciclista mexicana pueda involucrarse y disfrutar de este fin de semana celebrando el ciclismo”, comentó el ganador del Giro de Emilia.
El tricolor, quien logró 16 triunfos en su segundo año en el profesionalismo, participará en las pruebas de contrarreloj (jueves) y ruta (sábado). La competencia será organizada por la Unión Ciclista de México, asociación que desde hace un mes dirige la especialidad en nuestro país y que fue reconocida por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Cierre perfecto
“Correr el campeonato mexicano en mi ciudad natal este fin de semana es realmente especial para mí, es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición, que me han apoyado desde el principio”, expresó el seleccionado.
Para redondear una campaña casi perfecta, en la que logró el subcampeonato en el Giro de Italia y el tercer lugar del ranking mundial, el corredor fue nominado al Vélo d’Or 2025, premio que distingue al mejor ciclista del año y que desde 1992 entrega la revista francesa Vélo Magazine.
Con esta postulación confirma su ascenso meteórico en el circuito mundial del ciclismo.
También son candidatos el británico Simon Yates, el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vinge-gaard. El galardón se otorga mediante una votación entre 40 pe-riodistas especializados en ciclismo, quienes evalúan la temporada de los mejores corredores del orbe.
De obtener el premio, Del Toro se convertiría en el primer latinoamericano en ganar un reconocimiento que hasta ahora sólo ha tenido a dos representantes de la región en el podio: los colombianos Nairo Quintana, tercero en 2016, y Egan Bernal, segundo en 2019.
Mientras espera la ceremonia, programada para el 5 de diciembre en el Pabellón Gabriel, contiguo a los Campos Elíseos de París, El Torito disfruta el tiempo con su familia.
El Campeonato Nacional cuenta con la confirmación de figuras mexicanas como Eder Frayre, con quien Del Toro hizo equipo en el Campeonato Mundial de Ruanda, y Gerardo Ulloa, lo que asegura un alto nivel competitivo en la prueba.
“Me enorgullece correr con los colores del UAE Team Emirates finalmente en carreteras mexicanas, daré todo para terminar el año de la mejor manera”, finalizó el tricolor, también monarca del Giro del Veneto.
El ambiente en Ensenada refleja el orgullo de recibir a uno de los ciclistas más prometedores del panorama internacional, quien regresa para compartir sus logros con la comunidad que lo vio crecer. La oportunidad de presenciar a Del Toro enfrentarse a los mejores pedalistas nacionales ha generado un clima de celebración y apoyo.