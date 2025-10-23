▲ El pedalista cerrará una temporada de ensueño con su gente de Ensenada, donde las nuevas generaciones y toda la afición mexicana podrán ver en acción a la nueva sensación del ciclismo tricolor. Foto @TeamEmiratesUAE

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. a10

La ocasión más reciente que Isaac del Toro rodó su bicicleta en una competencia en México tenía 16 años. Con su carrera a punto de despuntar, el pedalista se ubicó en el sitio 20 en un recorrido de 128 kilómetros durante el Campeonato Nacional de Aguascalientes.

Fue su despedida del país. El deportista de Baja California migró después y protagonizó una espectacular escalada al top mundial que lo convirtió en un cazagigantes con un futuro prometedor.

Ayer, el UAE Team Emirates, su equipo, confirmó la noticia que todos querían escuchar. Después de una temporada histórica para el ciclismo mexicano, El Torito, de 21 años, volverá al país para competir en el Campeonato Nacional que se llevará a cabo en su natal Ensenada a partir de este jueves.

“Aún no hemos terminado… ¡y Torito tampoco! Nos complace anunciar que Isaac participará en el Campeonato Nacional Mexicano esta semana”, posteó la organización en redes sociales. Una noticia que representa mucho no sólo en lo deportivo, sino para las nuevas generaciones que tendrán la oportunidad de convivir con el mejor ciclista nacional de las últimas décadas.

El equipo árabe destacó que, aunque la temporada europea finalizó la semana pasada, la organización del Nacional se dio en “circunstancias excepcionales”, por lo que el equipo extenderá su campaña 2025 una semana para que el mexicano pueda correr ante su público.

Entre el viento del Pacífico y las calles de Ensenada, donde recorrió sus primeros kilómetros, Del Toro se rencontrará con su gente, ésa que lo sigue vía remota en cada competencia en la que participa y que ve en él un modelo a seguir.

“Espero que toda la comunidad ciclista mexicana pueda involucrarse y disfrutar de este fin de semana celebrando el ciclismo”, comentó el ganador del Giro de Emilia.

El tricolor, quien logró 16 triunfos en su segundo año en el profesionalismo, participará en las pruebas de contrarreloj (jueves) y ruta (sábado). La competencia será organizada por la Unión Ciclista de México, asociación que desde hace un mes dirige la especialidad en nuestro país y que fue reconocida por la Unión Ciclista Internacional (UCI).