De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 5

El Programa Institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Proinali) 2025-2030 fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consigna que el porcentaje de hablantes de alguna lengua originaria en México continúa reduciéndose: en la actualidad se ubica en 6.2 por ciento de la población mayor de 5 años.

Según datos en el documento, la mitad de las lenguas indígenas tiene menos de 10 mil hablantes y el resto no rebasa un millón, con excepción del náhuatl. Apenas 11 de estos idiomas son hablados por entre 100 y 499 mil personas.

El programa detalla que “las lenguas originarias tienen cada vez menos hablantes, presentan espacios de uso limitados y, lo más grave, exponen una notable interrupción en la transmisión intergeneracional, condición indispensable para la pervivencia de cualquier idioma”.

El origen está en fenómenos como “exclusión, marginación y discriminación que la población indígena ha experimentado; la política de monolingüismo ha representado históricamente un obstáculo para el goce de derechos ciudadanos por parte de la población indígena, tales como el derecho a la educación, al acceso a la justicia y la atención a la salud, entre tantos otros”.

El programa “busca dar cabal cumplimiento a la reforma del artículo 2° constitucional, publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2024, donde se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

Enlista como sus objetivos los de impulsar “procesos de planificación lingüística de base comunitaria” en los que “reconozcan los sistemas normativos, saberes y formas de organización de los pueblos indígenas”, y lograr en las instituciones públicas las capacidades para garantizar derechos lingüísticos.